In tempo per il weekend, Steam e Origin vi regalano due espansioni gratis per due titoli amatissimi dal pubblico PC.

Se giocate su console, l’abbonamento più gettonato con cui portarvi a casa giochi senza costi aggiuntivi è PlayStation Plus.

Su PC, per restate in tema di abbonamenti, è stata appena rinnovata la lineup dei giochi gratis proposti da Amazon Prime e Prime Gaming.

Gli abbonamenti non sono l’unico modo per avere giochi gratis, però: è questo il caso di Epic Games Store.

Quanto agli omaggi di oggi, ci sono buone notizie per gli amanti di Battlefield.

Origin vi propone infatti l’espansione China Rising per Battlefield 4, che è stato anch’esso al centro di un giveaway poche settimane fa.

China Rising presenta queste novità rispetto al gioco base:

Mappe multigiocatore: scontri a 64 giocatori in varie località della Cina. Combatti su nuove mappe come Via della seta, Monti Altai, Picchi Guilin e Passo del drago.



scontri a 64 giocatori in varie località della Cina. Combatti su nuove mappe come Via della seta, Monti Altai, Picchi Guilin e Passo del drago. Nuovi mezzi, armi e accessori: cinque armi ancora più devastanti. Schiera il nuovo bombardiere e sfreccia per la Cina sulla dirt bike. Le classi Supporto e Scout dispongono di nuovi mezzi aerei senza pilota.



cinque armi ancora più devastanti. Schiera il nuovo bombardiere e sfreccia per la Cina sulla dirt bike. Le classi Supporto e Scout dispongono di nuovi mezzi aerei senza pilota. Accesso anticipato per i membri Premium: goditi i bonus derivanti dall’abbonamento! Eventi XP esclusivi, opzioni di personalizzazione e due settimane di accesso anticipato a tutti e cinque i pacchetti di espansione.

Per ciò che riguarda Steam, invece, parliamo di un’espansione per Three Kingdoms The Last Warlord. Il DLC costerebbe regolarmente 6,99 euro ma è gratuito per il riscatto in un periodo di tempo limitato.

Insomma, due idee niente male per passare il fine settimana, specie se consideriamo quanto siano giocati questi titoli.

Pensate che Battlefield 4 ha avuto un ritorno di fiamma esponenziale dopo la presentazione di Battlefield 2042, al punto che EA ha dovuto aumentare la capacità dei server.

Battefield 2042 rimane attesissimo e ve ne abbiamo parlato puntualmente in una corposa preview poche settimane fa.

