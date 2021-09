Steam, il nuovo gioco gratis per il weekend vi farà correre ad alta velocità

Steam ha appena svelato il nuovo gioco gratis per il fine settimana, già disponibile per il download sul vostro dispositivo senza alcun costo aggiuntivo.

Questa volta i giocatori potranno dunque divertirsi con F1 2021, il gioco ufficiale dedicato al gran premio automobilistico più spettacolare del mondo, gratuitamente sul proprio PC per tutto il weekend.

Per gli utenti PC si tratta dunque di una ulteriore prova disponibile per l’intero fine settimana: Ubisoft ha infatti reso disponibile gratis anche un popolarissimo sparatutto tattico sul proprio servizio.

Ma non si tratta dell’unico regalo del publisher: fino a domani avrete infatti la possibilità di riscattare gratis Far Cry 3 e farlo vostro per sempre.

L’ultimo capitolo della competizione automobilistica di Codemasters introduce tante interessanti possibilità, come la carriera a due giocatori online: potrete dunque organizzarvi con un amico per il fine settimana per divertirvi a competere nella stessa scuderia o come avversari.

Una delle altre novità particolarmente apprezzate di F1 2021 è sicuramente la modalità Braking Point: una storia nuova e adrenalinica nella quale competerete per diventare i migliori piloti al mondo.

Nell’ultimo capitolo della serie avrete la possibilità di creare infatti il vostro pilota personalizzato, che potrà essere assunto da una delle dieci iconiche scuderie presenti nel gioco.

Potrete inoltre scegliere di gareggiare in Formula 2, nel caso preferiate prepararvi a dovere prima di sbarcare nel massimo campionato automobilistico.

Per poter avviare il download gratis di F1 2021, non dovrete fare altro che dirigervi sulla pagina ufficiale Steam cliccando qui e selezionare l’apposito pulsante: non sarà necessario fare alcun acquisto per iniziare a giocare.

Il titolo automobilistico di Codemasters sarà disponibile gratis per due giorni a partire da oggi: se vorrete farlo vostro per sempre, potrete approfittare di uno sconto del 25% sul prezzo finale dell’edizione standard o del 20% sulla Deluxe Edition.

Se siete curiosi di scoprirne di più su F1 2021, sulle nostre pagine potete trovare la recensione della versione PC.

Un video ha inoltre messo a confronto le diverse versioni del gioco, svelando anche un piccolo dettaglio in cui l’edizione PC è superiore rispetto a quelle console.

A proposito di giochi gratis, non dimenticatevi di riscattare i nuovi regali di Epic Games Store, tra i quali c’è anche NiOh Complete Edition.