F1 2021: PS5, Xbox e PC a confronto (e c’è il colpo di scena)

F1 2021 è il nuovo capitolo della serie dedicata all’attuale stagione di uno degli sport più amati dagli appassionati delle quattro ruote, ossia la Formula 1.

Il racing mantiene l’impianto vincente degli scorsi anni, tanto che i fan si trovano questa volta con un prodotto assolutamente all’altezza delle aspettative.

Se cercate l’analisi della struttura di gioco, del modello di guida, delle diverse modalità e di molto altro ancora, vi rimandiamo alla video recensione completa (con voto).

Se invece desiderate conoscere nel dettaglio la versione PS5 di F1 2021, recuperate prima di subito il nostro speciale dedicato.

Ora, per avere un quadro generale di tutte le versioni del gioco in circolazione, è apparso online un nuovo video comparativo di F1 2021 che mette sotto la lente PS5, Xbox Series X|S e PC (via Wccftech).

Per gentile concessione del canale YouTube “ElAnalistaDeBits”, il video mostra che F1 2021 funziona in 4K a 60FPS o 1440p a 120FPS sia su PS5 che su Xbox Series X, a seconda della modalità visiva scelta (e delle capacità di visualizzazione).

Per quanto riguarda la risoluzione e il framerate su Xbox Series S, il gioco gira a 1080p a 60FPS.

Nel video, la versione PC del gioco funziona alle impostazioni massime con una GPU NVIDIA RTX 3080 (con DLSS).

Le prestazioni sono quindi quasi del tutto identiche su tutte le piattaforme, anche se si sono verificati alcuni piccoli cali di frame su PlayStation 5 in modalità 1440p a 120FPS.

Sulla base di questo video di confronto, Xbox Series X sembra avere un piccolo vantaggio rispetto a PS5 quando si tratta di tempi di caricamento.

Anche le texture e la qualità dei riflessi Ray Traced su PC, Xbox Series X e PC sembrano non differire troppo l’uno dall’altro.

Da segnalare, però, che, sulle console next-gen il Ray Tracing viene applicato solo in modalità foto.

Per quanto riguarda le ombre Ray Traced, la versione PC batte nettamente le versioni console di F1 2021.

Parlando di racing di un certo livello, di recente abbiamo scoperto il gameplay e alcune meccaniche di Hot Wheels Unleashed, nuovo titolo di stampo arcade realizzato da Milestone.

E che Polyphony Digital ha da poco rilasciato le note della patch relative all’aggiornamento 1.66 di Gran Turismo Sport, il racing disponibile da tempo su PS4?

Gran Turismo 7 su PS5 è invece ufficialmente slittato al prossimo anno, tanto che la scuderia PlayStation ha ancora bisogno di un titolo corsistico di punta esclusivo.