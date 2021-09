Gioco Ubisoft gratis per il fine settimana: è un popolare sparatutto

Ubisoft ha appena annunciato di avere appena messo a disposizione gratis un popolarissimo sparatutto tattico su tutte le piattaforme, che sarà giocabile senza costi aggiuntivi per tutto il fine settimana.

Stiamo naturalmente parlando di Rainbow Six Siege, il fenomeno degli eSports che farà affrontare l’una contro l’altra due squadre con cinque operatori su emozionanti partite in PvP.

Questo amato sparatutto è inoltre uno dei videogiochi attualmente offerti gratis da Xbox nel weekend: tra gli altri è disponibile anche un gioco molto recente.

Il titolo multiplayer tattico PvP sarà disponibile gratuitamente solo per il weekend, ma Ubisoft sta offrendo anche la possibilità di riscattare gratis Far Cry 3, che sarà invece vostro per sempre.

La prova gratis di Rainbow Six Siege è stata annunciata da Ubisoft con la pubblicazione di una pagina web a tema, tramite la quale è già possibile accedere al pre-download dello sparatutto tattico.

Il titolo sarà disponibile a partire da oggi alle ore 15.00, fino alle ore 22.00 di lunedì 13: potrete scaricarlo su PC tramite Ubisoft Connect o usufruire delle versioni Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e Stadia.

Di seguito vi proporremo la descrizione ufficiale di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, per i giocatori che ancora non conoscono questo grande successo:

Forma la tua squadra e irrompi in un esplosivo PvP cinque contro cinque. In Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ci sono moltissimi operatori specializzati, ognuno dotato di gadget che possono cambiare la partita da un momento all’altro, per portare la tua squadra alla vittoria.

Potete già iniziare a scaricare il titolo, in attesa dell’apertura dei server che permetteranno di usufruire del gioco gratis, cliccando qui e selezionando la propria piattaforma preferita.

Nel caso decidiate in seguito di acquistare Rainbow Six Siege, Ubisoft ricorda che tutti i progressi che avrete sbloccato nella versione di prova gratuita saranno mantenuti nell’edizione completa dello sparatutto tattico.

La compagnia ha inoltre recentemente ricordato che acquistando Far Cry 6 su PS4 o Xbox One i giocatori avranno diritto all’upgrade next-gen gratis, «rispondendo» a Sony.

A proposito di Sony, non dimenticatevi di riscattare anche i giochi gratis recentemente resi disponibili su PlayStation Plus per il mese di settembre.

Vi ricordiamo inoltre che da oggi sarà disponibile il nuovo gioco gratis di Epic Games Store: sono dunque le ultime ore disponibili per riscattare l’ultimo regalo.