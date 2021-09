Epic Games Store, ecco i nuovi giochi gratis: c’è anche NiOh Complete Edition

Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis della settimana, rendendone al contempo disponibili due per PC.

Diversamente da Xbox Game Pass, in questo caso parliamo di un vero e proprio giveaway: non vi servirà alcun abbonamento per accedervi, ma vi basterà avere un account Epic Games personale dove fare login.

L’iniziativa va avanti dal 2018 e ha portato in dote parecchi titoli gratuiti per l’utenza PC.

Questo programma ha dato indubbiamente un impulso alla scena del PC gaming, se pensiamo che da allora se ne sono susseguiti diversi – come il giveaway di Origin attualmente in corso

Ecco i giochi gratis annunciati che potete scaricare dal 16 settembre al 23 settembre:



Speed Brawl



Tharsis

Ecco la descrizione di Speed Brawl:

«Speed Brawl è un combat-racer in 2D in cui dovrai muoverti rapidamente e colpire duro! Prendi lo slancio, metti a segno grandi combo ed esegui potenti mosse. Trova lo stile di combattimento che più ti si addice e assembla la squadra di brawler migliore al mondo. Quindi ripeti più rapidamente. Più rapidamente. PIÙ RAPIDAMENTE!»

Ed ecco invece Tharsis:

«Tharsis è un gioco strategico a turni ambientato nello spazio. Con anche i dadi. E il cannibalismo. Sei al comando della prima missione su Marte dell’umanità e ti trovi ad affrontare una tempesta di micrometeoriti»

Il primo gioco della settimana, scaricabile dal 9 al 16 settembre, è Sheltered. Se non lo conoscete ecco la descrizione:

«Sheltered è un gioco gestionale survival con una storia profonda ed emotiva. Avrai il compito di proteggere i 4 membri di una famiglia che, dopo un’apocalisse globale, hanno trovato un rifugio sotterraneo abbandonato.»

Ugualmente ora, potete scaricare Nioh: The Complete Edition fino alle ore 17:00 del 16 settembre. Ecco la descrizione del fantastico action:

«Pronti a morire? Godetevi il nuovo brutale gioco d’azione di Team NINJA e Koei Tecmo Games. Nell’epoca dei samurai, un viaggiatore solitario approda sulle coste del Giappone. Per scoprire ciò che cerca, dovrà affrontare i malvagi guerrieri e i soprannaturali Yokai che infestano quelle terre.»

Non mancano le altre iniziative, specie in ambito PC, tramite le quali ottenere giochi gratuiti: un nome su tutti è quello di Amazon Prime Gaming.

Un ramo, quello dei giochi gratis, in cui si è appena cimentata persino Netflix, sebbene per il momento solo su mobile.

Su PlayStation Plus, al momento, addirittura ci sono giochi regalati anche su PlayStation 5.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.