Steam, il nuovo gioco gratis per il weekend vi farà cacciare i dinosauri

Steam ha appena messo a disposizione per tutti i suoi utenti un nuovo gioco gratis per il fine settimana, che offrirà ai giocatori la possibilità di dare la caccia a pericolosissimi dinosauri mutanti.

Il titolo in questione è Second Extinction, uno sparatutto multiplayer considerato l’erede di Turok e ideale dunque per chi ama giocare con un buon mouse gaming: è attualmente disponibile in accesso anticipato, ma che per tutto il fine settimana potrà essere provato gratuitamente.

Si tratta dunque di un’ottima occasione per poterlo provare su PC, ricordandovi che si tratta di uno dei tanti prodotti disponibili gratis su Xbox Game Pass.

Se prima di scaricarlo volete scoprirne di più su questo curioso titolo, sulle nostre pagine potete trovare anche la nostra anteprima dedicata.

Per questo fine settimana, tutti i giocatori PC potranno divertirsi con Second Extinction, l’ambizioso sparatutto ideato da Systemic Reaction ambientato in un mondo conquistato da feroci e pericolosissimi dinosauri.

Gli utenti potranno allearsi con un massimo di due amici per dare la caccia a queste minacciose creature in una mappa vasta, al fine di riconquistare la Terra: il titolo potrà comunque essere giocato anche in solitaria, nonostante gli sviluppatori abbiano sottolineato che Second Extinction è stato concepito per giocare in squadra.

Il team di sviluppo vuole sfruttare la fase di accesso anticipato per raccogliere quanti più feedback possibili per migliorare questo sparatutto: il weekend gratuito contribuirà dunque ad attirare un maggior numero di giocatori e rappresenta un’ottima occasione per testare prima del lancio ufficiale il prodotto.

Per poter scaricare Second Extinction sul vostro dispositivo preferito, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale del prodotto e cliccare sul pulsante Avvia gioco: il download si avvierà automaticamente tramite il vostro client Steam.

La prova gratuita del titolo resterà disponibile per due giorni a partire da oggi: inoltre, qualora desideraste farlo vostro per sempre, fino a lunedì 4 ottobre potrete acquistarlo sfruttando il 40% di sconto sul prezzo finale.

