Dino Crisis incontra Turok: ecco Second Extinction (gratis su Game Pass)

Da anni i fan di Dino Crisis chiedono a gran voce un remake, ma a quanto pare Capcom non vuole proprio ascoltare le preghiere dei giocatori. Si sprecano nel frattempo i tentativi, più o meno riusciti, di creare dei veri e propri “figli illegittimi”, vagamente ispirati al survival horror giurassico più famoso di sempre (come ad esempio Deathground).

Ora, unendo vari elementi di Dino Crisis, Turok e mescolando il tutto con meccaniche multiplayer prese di peso da Left 4 Dead, Second Extinction di System Reaction cerca di riportare i dinosauri sulla cresta dell’onda videoludica.

Se ve lo state chiedendo, sì: Second Extinction si unirà alla line-up di giochi gratuiti su Xbox Game Pass. Ecco la descrizione ufficiale del gioco (via iHorror):

Second Extinction mette in scena squadre di un massimo di tre giocatori contro sciami di dinosauri assetati di sangue, in battaglie frenetiche nelle terre desolate post-apocalittiche della Terra. Imbraccia una serie di potenti armi e combatti da solo o con gli amici contro mostruosi dinosauri ritenuti estinti, ora mutati e più letali che mai!

Ma non solo: una modalità speciale chiamata The War Effort permetterà di completare missioni e attività influenzando direttamente le sfide che i giocatori devono affrontare online. Insomma, nonostante un neanche troppo velato retrogusto trash, Second Extinction promette una valanga di azione preistorica.

Infine, una curiosità: durante la giornata di oggi il noto insider Shinobi602 ha pubblicato una richiesta, influenzato dai recenti rumor circa il remake di The Last of Us: che Capcom decida finalmente di ascoltare il suo appello?

Somebody just remake Dino Crisis please. — Shinobi602 (@shinobi602) April 9, 2021

Qualcuno può realizzare un remake di Dino Crisis, per favore?

Ricordiamo in ogni caso che il Team Arklay è ancora al lavoro su Dino Crisis Revival, un fan remake dell’avventura di Regina, che promette di ammodernare in tutto e per tutto il titolo classico uscito 20 anni fa sulla prima e indimenticata PlayStation a 32-bit.

Second Extinction arriverà su Xbox Series X | S, Xbox One e Microsoft Store su PC il 28 aprile 2021.