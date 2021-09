Steam: il nuovo gioco gratis del weekend è recentissimo

Siamo ormai a ridosso del weekend ed è il momento in cui bisogna capire con quali videogiochi intrattenersi nel tempo libero del fine settimana. Un’ottima opzione è sempre rappresentata dai giochi gratis di Steam che vengono proposti proprio per il weekend.

L’iniziativa vi permette infatti di giocare senza spendere un euro per tutto il fine settimana, per poi decidere se siete stati soddisfatti dall’esperienza – e in caso approfittare di uno sconto per tenere con voi il gioco per sempre – o se semplicemente chiuderla qua, aspettando il prossimo free weekend per giocare qualcosa di nuovo.

Così, dopo il nuovo gioco gratis di Epic Games che è stato appena svelato, ora potete anche divertirvi a scaricare senza spese Hood: Outlaws & Legends.

Il gioco è uscito solo lo scorso maggio ed è un titolo action-ruolistico ambientato nel mondo di Robin Hood, reinterpretato in chiave più oscura e più spietata.

Hood: Outlaws & Legends è gratis per il weekend su Steam

L’esperienza si traduce così in un PvPvE multigiocatore online in cui i pericoli sono dietro l’angolo e di cui il nostro Silvio Mazzitelli vi ha parlato nel dettaglio nella recensione dedicata completa.

Il gioco si potrà giocare completamente gratis fino alle ore 19.00 del prossimo lunedì. Se doveste innamorarvene e decidere di tenerlo con voi, potreste approfittare, fino all’8 settembre, dello sconto che vi permetterà di acquistare definitivamente Hood spendendo 17,99€, con un risparmio del 40% sul prezzo di listino di 29,99€.

Di seguito, i requisiti raccomandati per giocare Hood: Outlaws & Legends sul vostro PC:

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) Processore: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8600K

AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8600K Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Scheda video: 6 GB VRAM, Radeon RX 590 / GeForce GTX 1060

6 GB VRAM, Radeon RX 590 / GeForce GTX 1060 DirectX: Versione 12

Versione 12 Memoria: 40 GB di spazio disponibile

40 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: 60 FPS, 1920×1080 in ultra.

Mentre Valve continua a portare avanti iniziative storiche di Steam, come quelle del free weekend, guarda anche a un futuro dove troverà spazio Steam Deck: la sua piattaforma da gioco portatile, infatti, idealmente potrebbe avere anche degli eredi, a seconda della risposta del pubblico, e nel nostro approfondimento abbiamo fatto il punto su tutto quello che c’è da sapere in caso steste valutando di acquistarla.

Intanto, però, sarebbe importante aggiornare anche alcune politiche del noto rivenditore online.

Nei giorni scorsi vi abbiamo infatti riferito dello spiacevole caso dello sviluppatore indie che, amareggiato, aveva deciso di lasciare l’industria. Perché? Perché il suo gioco dura meno di due ore e, approfittando della politica dei rimborsi di Steam che permette di riavere indietro i soldi se si gioca meno di due ore, i giocatori ne stavano abusando per completare il gioco praticamente gratis.

E giocare ai giochi gratis si fa solo nei free weekend, dove è consentito.