Steam ha un nuovo record impressionante di utenti attivi in contemporanea

Steam è da tempo il luogo più popolare dove giocare ai videogiochi PC, e a quanto pare lo è sempre di più.

Nonostante, a volte, le versioni PC dei giochi più attesi per console (tra cui Gotham Knights che potete acquistare su Amazon per PS5) non sono il massimo quando arrivano su Steam, per una serie di motivi.

Proprio Gotham Knights che su console sta dando parecchi problemi così come su PC, nonostante su quest’ultima piattaforma ci siano dei modi per aumentare la fluidità.

E mentre sempre più titoli console arrivano su Steam con dei porting di titoli iconici per console, la piattaforma diventa sempre più centrale nell’ecosistema PC.

Come riporta Games Industry, Steam ha raggiunto un nuovo picco impressionante in quanto ad utenti connessi in contemporanea.

Il nuovo record, che si è verificato durante il weekend appena concluso, è stato di 30 milioni di giocatori attivi su Steam nello stesso momento.

Il record si è verificato domenica, con la piattaforma di Valve che ha raggiunto il massimo storico di 30.024.670 utenti simultanei, per la precisione.

La piattaforma è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni. Ci sono voluti ben 14 anni prima che Steam potesse arrivare fino a 15 milioni di utenti simultanei, ma solo cinque per raggiungere i successivi 15 milioni.

Le rilevazioni dichiarano che, nel novembre del 2021, il record di utenti attivi è stato di 27 milioni di giocatori.

Un record che è importante per quanto riguarda i numeri assoluti, ma che è considerevole anche per i giocatori attivi in un gioco in contemporanea: circa 8.5 milioni di giocatori impegnati nel proprio titolo preferito.

Un numero a cui, purtroppo, non ha contribuito Uncharted su PC, visto che il ritorno di Nathan Drake su Steam è stato il peggior lancio di un’esclusiva PlayStation su questa piattaforma.

A cui invece, contribuiscono, i giochi gratis che spesso la piattaforma offre ai giocatori per i weekend, come accaduto anche lo scorso fine settimana.