Crash Bandicoot 4 sbarca su Steam a sorpresa: ecco la data di uscita

Crash Bandicoot 4 ha segnato il ritorno sorprendente della mascotte PlayStation, che adesso invaderà anche Steam.

Un titolo che è uscito ovviamente su tutte le piattaforme, anche Nintendo Switch come potete constatare su Amazon, ed ha dimostrato quanto affetto ci sia ancora per il buon Crash.

Personaggio che è pronto a tornare stando alle prime indiscrezioni emerse in rete, per un franchise che è rinato in maniera ottima.

Crash Bandicoot 4 mancava da Steam però, anche se recentemente qualcuno aveva lasciato intendere che sarebbe sbarcato presto anche sulla piattaforma di Valve.

Dopo i primi teasing e informazioni sommarie è arrivata la conferma, come riporta The Gamer, dell’arrivo dell’ultimo Crash su Steam.

La conferma è arrivata tramite i canali ufficiali del titolo, con una comunicazione a sorpresa e una data molto vicina:

It’s getting @Steam-y! On October 18th, Crash Bandicoot 4: It's About Time will be available on Steam! Add it to your wishlist: https://t.co/6mtweWRXUe #crash4steam pic.twitter.com/trGwXsd0dx — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) October 11, 2022

Crash Bandicoot 4: It’s About Time sarà disponibile su Steam a partire dal 18 ottobre.

Gli utenti possono preordinare il gioco, così come metterlo in wishlist per essere pronti al download non appena sarà pronto.

Crash Bandicoot 4 è stato molto apprezzato e ora anche i giocatori PC su Steam potranno scoprire il perché (come avete visto nella nostra recensione).

Un personaggio a dir poco iconico del passato che ha visto una rinascita con l’uscita della N. Sane Trilogy, per poi consacrarsi con lo sviluppatore Toys for Bob.

Tra l’altro chissà che non sia il momento di sapere anche qualcosa del futuro del franchise. Le informazioni dell’arrivo su Steam di cui sopra conteneva anche indizi per un prossimo capitolo.

Il tweet, ora rimosso, lasciava intendere che il presunto nuovo gioco dedicato al franchise di Crash potrebbe essere Wumpa League.

Qualcuno dice che possa essere il momento del ritorno di Crash Bash, il party game di PlayStation che non ha avuto un vero seguito da tantissimi anni.

Un franchise che, per altro, è diventato ufficialmente di Microsoft nella maxi acquisizione Xbox-Activision Blizzard, insieme a tanti altri.