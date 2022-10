Nessuno vuole Uncharted su PC, è il peggior lancio di un titolo PlayStation

Uncharted è sbarcato su PC con la raccolta Eredità dei Ladri, che porta le ultime avventure di Nathan Drake su altre piattaforme.

Non prima di aver fatto un passaggio anche su PlayStation 5 ovviamente, con una versione dedicata che potete acquistare su Amazon al miglior prezzo.

Una mossa del tutto comprensibile visti i risultati di titoli come God of War, il cui sequel sta arrivando su console con il suo carico di spoiler preliminari.

Le premesse per il ritorno di Uncharted su PC erano anche buone perché, almeno dai requisiti minimi e raccomandati, c’era la speranza per un ottimo porting.

Ma, a quanto pare, forse la community PC non sentiva così tanto il bisogno di giocare Uncharted: Raccolta l’Eredità dei Ladri.

Come riporta VGC, infatti, quello di Uncharted su PC è stato il peggior lancio di un’esclusiva PlayStation sbarcata su questo mercato.

Il data tracker SteamDB rivela che l’approdo di Nathan Drake su PC ha convogliato un numero massimo di 10.851 giocatori nello scorso weekend.

Un numero molto inferiore rispetto agli altri giochi PlayStation che sono arrivati su PC negli ultimi anni.

Horizon Zero Dawn debuttò su Steam con un picco di circa 56.000 giocatori, mentre Marvel’s Spider-Man con circa 66.000 giocatori. Il già citato God of War fece ancora meglio raggiungendo circa 73.000 giocatori, e anche Days Gone attirò circa 27.000 giocatori nel primo weekend dopo la pubblicazione.

Non è facile capire il perché di una debacle del genere, se non che il periodo in cui è uscito è affollato di altri titoli molto importanti sulle altre piattaforme.

Va anche detto che Uncharted 4 è datato 2016, ed è il titolo più vecchio tra quelli che PlayStation ha proposto su PC negli ultimi tempi, quindi forse meno attraente per l’utenza.

Di questo passo è improbabile che anche i vecchi Uncharted possano sbarcare su Steam, possibilità già remota di suo per limiti tecnici oggettivi.

Che poi, alla fine, Uncharted è meglio su console o PC? Ecco il confronto con cui rispondere definitivamente a questa domanda.