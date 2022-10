Gotham Knights, ecco come raggiungere i 60fps su PC… e console?

Gotham Knights è uno di quegli altri titoli dell’anno su cui possiamo mettere una spunta, finalmente.

Le avventure della Bat-Family sono sbarcate finalmente su console di nuova generazione (qui trovate la migliore offerta su Amazon) e su PC.

Sapevamo già che Gotham Knights avrebbe dato problemi dal punto di vista tecnico, con i tanto amati/odiati fps bloccati a 30.

E nella nostra recensione purtroppo ve li abbiamo dovuti confermare, nonostante il titolo non sia affatto scadente nel complesso.

Ma non tutto è perduto.

Se state soffrendo la poca fluidità di Gotham Knights vi possiamo dare qualche dritta per riuscire a godere dei 60fps su PC.

Vi servirà aggiustare le configurazioni della grafica in questo modo:

Impostazioni di qualità della risoluzione:

Impostazioni grafiche principali:

Impostazioni avanzate:

Naturalmente, le prestazioni varieranno da sistema a sistema, ma se avete un PC di fascia almeno media potreste raggiungere i 60fps in questo modo.

Per quanto riguarda i giocatori console, però, non c’è modo di poter raggiungere l’agognata fluidità media.

Lo ha confermato la stessa WB Montreal rispondendo a dei fan su Discord:

WB Games Montreal has confirmed that Gotham Knights on consoles will run at 30 FPS with no performance/quality mode option pic.twitter.com/blAiNAFwoc

— Wario64 (@Wario64) October 15, 2022