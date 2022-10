Steam vi offre 2 giochi gratis per il weekend: c’è un big di Electronic Arts

Anche per questo fine settimana, Steam ha deciso di farvi divertire insieme ai vostri amici proponendo due nuovi giochi gratis a tempo, scaricabili e utilizzabili senza alcun costo aggiuntivo per tutto il weekend.

I nuovi titoli selezionati sono particolarmente interessanti, soprattutto considerata la presenza di un big sportivo di Electronic Arts: non si tratta di FIFA 23 (che trovate su Amazon), ma della popolare simulazione dedicata al football americano.

Stiamo naturalmente parlando di Madden NFL 23, l’ultima produzione dedicata a uno degli sport più amati in America: potrete controllare l’impatto delle vostre decisioni in modi inediti e divertirvi a costruire la vostra squadra perfetta grazie all’immancabile Ultimate Team.

In aggiunta a questa prova gratuita, che terminerà tra 3 giorni, gli utenti potranno anche approfittare di uno sconto del 35% sul prezzo di base, per poter aggiungere permanentemente il titolo al catalogo.

Ma non si tratta naturalmente dell’unico titolo in omaggio che lo store di Valve propone ai suoi utenti: potrete infatti divertirvi anche con Per Aspera, una simulazione fantascientifica planetaria in cui dovrete trasformare Marte in una colonia umana.

Dovrete gestire accuratamente le vostre risorse e assicurarvi che i vostri coloni e i loro rispettivi raccolti siano in grado di sopravvivere sulla superficie inospitale del pianeta rosso: anche in questo caso potrete approfittare di un generoso sconto del 50% sul prezzo finale.

Potete iniziare a scaricare già da adesso i nuovi giochi gratis del fine settimana di Steam sui vostri dispositivi: non dovrete fare altro che dirigervi alle pagine ufficiale e fare clic sul pulsante «Avvia gioco» per iniziare il download oppure «Aggiungi alla libreria» per farlo partire in un secondo momento.

Si preannuncia dunque un altro fine settimana particolarmente intrigante per i giocatori, dopo lo scorso fine settimana in cui è stato possibile provare gratuitamente Fallout 76 e altri 3 giochi.

Ma se questi omaggi non dovessero essere sufficienti, vi ricordiamo che grazie al nuovo Steam Next Fest potete provare senza costi aggiuntivi tantissimi titoli in uscita: abbiamo segnalato per voi 10 prove gratuite da non lasciarvi sfuggire.

Se avete invece acquistato la console di casa Valve, vi ricordiamo che potete utilizzarla per far girare gratis i giochi dell’abbonamento di casa Xbox: nella nostra guida vi spieghiamo come installare Game Pass su Steam Deck.