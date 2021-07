Su Steam gratis questo weekend un gioco da cui non riuscirete più a staccarvi

I giochi gratis sono sempre una buona notizia e d’estate, quando magari si ha un po’ più di tempo libero rispetto al solito, lo sono anche di più. Su SpazioGames, come avete notato, vi rendiamo noti sempre sia i giochi gratuiti, sia il rinnovarsi dei giochi inclusi negli abbonamenti, sia la possibilità di giocare gratis per un periodo di tempo limitato alcuni titoli: è anche il caso del gioco che vi vogliamo segnalare oggi.

Come sa chi segue da tempo Steam, infatti, il catalogo di giochi digitale di casa Valve propone spesso dei free weekend, ossia vi consente di accedere gratis a dei giochi specifici – senza limiti ai progressi che potete fare – per dei giorni precisi di calendario, in questo caso quelli del fine settimana.

Così, se poche ore fa vi abbiamo segnalato un gioco gratis che potete riscattare e tenere definitivamente con voi nella vostra libreria Steam (ma sbrigatevi: avete tempo fino al 1 agosto), oggi vi facciamo sapere che per tutto il weekend potete giocare gratis all’ottimo gestionale Two Point Hospital. Con tanto di contenuti a tema Sonic.

Perché, vi domanderete? Beh, perché no, essendo entrambe le pubblicazioni sotto etichetta SEGA?

Two Point Hospital non si prende sul serio per nessun motivo

Il gioco è un irriverente gestionale che vi chiede di costruire e gestire il vostro ospedale, prendendovi anche cura del personale: dovrete erigere uffici, sale esami, sistemare i migliori medici nei loro ambulatori, gestire la coda dei pazienti e prepararvi ad affrontare qualsiasi emergenza sanitaria.

Il lato curioso di Two Point Hospital, come vi raccontammo sia nella recensione PC che nella recensione dell’adattamento su Nintendo Switch, sta nel fatto che tutto questo non sia e non voglia essere assolutamente realistico: il gioco è pervaso da un clima ilare in cui gli esami sono divertenti e grotteschi, tra spadellatori che curano sintomi misteriosi alle persone a colpi di padella e stanze in cui accadono cose che non vorreste raccontare troppo in giro.

Una volta giocato per tutto il weekend, se proprio doveste decidere di non voler lasciar andare il vostro ospedale e di voler acquistare Two Point Hospital per tenerlo con voi al termine del fine settimana gratuito, allora potreste approfittare di uno sconto del 75% sul costo di listino, aggiungendolo alla vostra libreria a 8,74€ anziché 34,99€.

Queste, però, sono cose che vedrete dopo: per ora, godetevi il weekend gratis e in bocca al lupo con il vostro ospedale.

A proposito di Steam, in queste ore continua a far parlare Steam Deck, la “console” portatile che è in realtà un PC e su cui da fine anno potrete giocare anche Two Point Hospital: in una intervista, infatti, Valve ha spiegato di vedere un futuro dove altri produttori potrebbero creare ulteriori iterazioni di questa piattaforma, che potrebbe diventare una costante del mondo del gaming.

Prima che tutto questo accada, però, Steam Deck dovrà uscire: vi abbiamo raccontato in un approfondimento tutte le specifiche, i prezzi e i dettagli della piattaforma. A questo, sommiamoci che potrete anche installare Windows e sfruttare Xbox Game Pass o i giochi gratis di Epic Games Store, e si capisce ulteriormente perché la nuova macchina firmata Steam sia al centro di questi chiacchiericci estivi degli amanti dei videogiochi.