Steam Deck, la lista dei primi giochi verificati (tra soulslike e Final Fantasy)

Steam Deck, la ben nota piattaforma ibrida a metà tra una console portatile e un PC realizzata da Valve, si sta avvicinando alla tanto attesa data di rilascio.

La nuova piattaforma simile (ma non troppo) a Nintendo Switch non subirà infatti ulteriori ritardi sulla tabella di marcia, come in molti temevano.

Valve ha infatti garantito di aver continuato a lavorare sulla nuova console e che dovrebbero essere in grado di confermare la data di consegna senza alcun intoppo.

L’uscita era infatti prevista per la fine dello scorso anno, ma a causa di carenze di materiale la compagnia fu costretta a prendere la decisione difficile di rinviarla. Nel mentre, sono stati finalmente ufficializzati i primi giochi verificati che gireranno su Steam Deck.

Come riportato da Wccftech, i primi giochi verificati su Steam Deck comprendono alcuni titoli molto popolari, come ad esempio Portal 2, Dark Souls III, Sekiro: Shadows Die Twice, Death Stranding e molti altri.

La lista è stata condivisa da SteamDB, che ha confermato che un totale di 38 giochi Steam sono ora ufficialmente considerabili anche “Steam Deck Verified“.

Altri 24 giochi sono elencati come giocabili e 5 come non supportati, tra cui quattro titoli VR e Persona 4 Golden. Trovate la lista completa poco sotto.

Portal 2 The Binding of Isaac: Rebirth Celeste Hollow Knight Dishonored Risk of Rain 2 Cuphead Castle Crashers® Psychonauts 2 Webbed Sekiro™: Shadows Die Twice – GOTY Edition Noita DARK SOULS™ III Gunfire Reborn Mark of the Ninja: Remastered Tetris® Effect: Connected Total War: WARHAMMER II Death’s Door Manifold Garden Into the Breach DEATH STRANDING The Messenger APE OUT Record of Lodoss War-Deedlit in Wonder Labyrinth- Mad Max FINAL FANTASY Guacamelee! 2 Rogue Legacy 2 Super Mega Baseball 3 DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin Circuit Superstars SCARLET NEXUS Remnant: From the Ashes Sable Aliens: Fireteam Elite HOT WHEELS UNLEASHED™ Tunche RAD

Ricordiamo anche che la console Valve prevista a fine febbraio avrà accesso a tutti i titoli di Steam, ragion per cui anche le esclusive PlayStation passate e future.

Parlando invece di un’altra celebre piattaforma portatile, ossia Switch OLED, avete letto che la produzione della console costa a Nintendo 10 dollari in più?

Infine, riassumiamo i dettagli su Steam Deck: vediamo prezzi, specifiche tecniche e differenze tra le varianti, nel nostro utilissimo ed esaustivo recap.