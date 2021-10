Steam, al via i Saldi di Halloween: grandi saghe e nuovi giochi fino al 92%

Mancano ormai pochi giorni al 31 ottobre, giornata in cui si celebrerà Halloween, la festa più spaventosa dell’anno: anche Steam ha deciso di unirsi ai festeggiamenti, svelando una serie molto interessante di promozioni a tema.

Lo store di Valve ha dunque deciso di dare il via ai Saldi di Halloween, la nuova promozione del fine settimana dedicata ad alcune delle più grandi serie apprezzate dai fan, come la saga di Tomb Raider, e la possibilità di risparmiare su molte altre produzioni di recente uscita.

Il franchise di Lara Croft sta infatti festeggiando in queste ore il suo venticinquesimo anniversario: per celebrare questa ricorrenza uno dei suoi giochi sarà disponibile gratis con Amazon Prime.

Gli sconti di Halloween sostituiranno presto le follie di metà settimana: la maggior parte di queste è infatti ancora disponibile con grandi offerte su imperdibili saghe.

Proprio la serie di Tomb Raider è una delle grandi protagoniste dei nuovi sconti del weekend di Steam, con incredibili offerte su tutti i capitoli della saga disponibili sullo store.

La promozione che sicuramente riteniamo imperdibile è quella relativa a Tomb Raider GOTY, l’edizione completa del reboot di Lara Croft che potrà essere vostra a soli 3,55€, grazie a un generosissimo sconto del 92%.

Una delle produzioni più recenti disponibili sul catalogo PC, il cui sconto è particolarmente interessante in quanto si tratta di un’esclusiva console PS5, è sicuramente Deathloop: oggi l’ultima produzione Bethesda potrà essere vostra al 34% in meno.

Non possiamo inoltre non citare tra le innumerevoli offerte quella dedicata a Cyberpunk 2077, l’ambizioso GDR di CD Projekt: grazie alle nuove promozioni in corso, potrete esplorare Night City con un risparmio del 33%.

Trattandosi di offerte dedicate alla festa del 31 ottobre, non possono poi mancare tantissimi videogiochi spaventosi o appartenenti al genere horror: tra le innumerevoli offerte segnaliamo quelle dedicate a World War Z Aftermath, Darkest Dungeon, Dead by Daylight, Friday the 13th The Game e Death Stranding.

Elencarvi tutte le offerte sarebbe davvero difficile: di seguito vi riepilogheremo dunque tutte le promozioni attualmente attive su Steam per celebrare il fine settimana più pauroso dell’anno.

Il nostro consiglio è dunque quello di esplorare attentamente tutte le offerte disponibili sul catalogo Steam: segnaliamo che quelle specifiche dedicate ad Halloween termineranno ufficialmente l’1 novembre, dopo che la festa sarà ufficialmente terminata.

Nel caso preferiate giocare su console, segnaliamo che uno dei titoli attualmente in sconto su Steam, Deathloop, è acquistabile in offerta anche su PS Store.

Proprio il PlayStation Store ha inoltre deciso di svelare a sorpresa una nuova incredibile offerta settimanale: l’amato gioco calcistico FIFA 22 è già in sconto.

In ogni caso, anche gli utenti della console Sony potranno approfittare di grandi offerte dedicate alla festa di Halloween, con tantissimi horror come Resident Evil Village in sconto.