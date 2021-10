PlayStation Store, offerta settimanale a sorpresa: è FIFA 22!

Poche ore dopo aver svelato l’ultima promozione settimanale, PlayStation Store ha deciso di pubblicare a sorpresa sul proprio negozio digitale una nuova offerta della settimana, che si unirà dunque a quella già precedentemente annunciata.

Gli appassionati avranno la possibilità di risparmiare una cifra importante sulla Ultimate Edition di FIFA 22, l’edizione definitiva della simulazione calcistica più popolare di sempre sul mercato italiano e non solo.

La notizia si è rivelata particolarmente sorprendente, dato che poche ore fa era stata svelata un’altra imperdibile promozione su un’esclusiva PS5 molto recente.

I giocatori che decideranno di acquistare FIFA 22 Ultimate Edition potranno già accedere alla nuova patch del titolo sportivo, rilasciata proprio pochi giorni fa.

La nuova offerta settimanale di PlayStation Store è dunque valida esclusivamente per la Ultimate Edition di FIFA 22, che consentirà di ottenere entrambe le versioni per PS5 e PS4 a un prezzo inferiore a quello della semplice versione next-gen.

Come bonus aggiuntivo, questa versione include al suo interno un totale di 4.600 FIFA points, con i quali poter iniziare a costruire la propria squadra dei sogni su Ultimate Team.

Nell’ultimo capitolo di EA Sports, i giocatori potranno divertirsi con oltre 17.000 giocatori, con più di 700 squadre in oltre 30 competizioni: si tratta dunque del gioco di calcio definitivo per gli appassionati di questo bellissimo sport.

FIFA 22 Ultimate Edition è disponibile soltanto in formato digitale: solitamente costerebbe 99,99€, ma grazie alla nuova offerta della settimana di PlayStation Store potrà essere vostro a soli 74,99€, con un risparmio del 25%.

Se volete approfittare di questa occasione, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente link, dove potrete consultare tutti i dettagli dell’offerta e procedere eventualmente all’acquisto.

La promozione settimanale resterà valida fino a giovedì 4 novembre: a partire dal prossimo mercoledì PlayStation Store dovrebbe invece svelare ufficialmente una nuova offerta.

Vi ricordiamo inoltre che solo per pochi giorni potrete approfittare dell’offerta su PlayStation Now, disponibile in forte sconto per i nuovi abbonati.

Inoltre, gli utenti sono ancora in tempo per poter acquistare a prezzo scontato tanti giochi da paura per celebrare la festa di Halloween.

PlayStation Store si è inoltre aggiornato recentemente su PS5, consentendo ai suoi utenti di poter cercare più facilmente le nuove uscite next-gen.