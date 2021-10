Tomb Raider gratis per il 25esimo compleanno (con altri giochi big)

Questo è un periodo di grandi festeggiamenti, e anche Tomb Raider si ritrova a dover spegnere un numero importante di candeline.

Sono passati infatti 25 anni da quando Lara Croft ha fatto ingresso nel mondo dei videogiochi, diventando un vero e proprio marchio della cultura pop.

È stato anche uno dei primi videogiochi a diventare un film, tornato recentemente con un nuovo lungometraggio con Alicia Vikander nel ruolo dell’avventuriera.

Di recente eravamo pronti a festeggiare il compleanno di Tomb Raider, perché 25 anni sono importanti, ma il regalo non è sembrato all’altezza delle aspettative.

Ci pensa Amazon a fare una bella festa a Lara Croft, perché nella selezione dei giochi gratis di Prime Gaming ci sarà anche un videogioco della serie di Tomb Raider.

Come riporta Polygon, Square Enix sta iniziando a celebrare come si deve un compleanno così importante, ed ha preparato una serie di annunci.

Oltre all’arrivo di Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris su Nintendo Switch, a brevissimo sarà possibile scaricare gratis Rise of the Tomb Raider.

La versione PC di una delle ultime avventure di Lara Croft sarà disponibile dal 1 al 14 novembre, tramite Prime Gaming.

E non solo, perché nella raccolta mensile di giochi gratis di Amazon ci sono anche degli altri titoli, tra cui dei nomi decisamente importanti:

Dragon Age Inquisition

Control Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Con Amazon Prime Gaming è possibile ricevere giochi gratis ogni mese, e anche la selezione di ottobre non è stata per niente male.

Di recente era stato mostrato anche un “nuovo” capitolo di Tomb Raider, ma decisamente non era ciò che i fan si aspettavano.

E a proposito di giochi gratis, anche GOG vi offre dei titoli intressanti per passare il tempo in orrore ad Halloween.