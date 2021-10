State of Play, rivelato il primo gioco PlayStation che vedremo domani

Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio di un nuovo State of Play, evento organizzato da Sony per svelare le ultime novità in arrivo su console PlayStation.

La console che ospita esclusive come Deathloop ha infatti ancora parecchie cartucce da svelare, una delle quali è stata anticipata ufficialmente proprio in queste ore.

Vero anche che già di recente sono emersi i primi indizi su ciò che vedremo nelle prossime ore, un evento che potrebbe riservare più di una sorpresa.

Il nuovo State of Play andrà in onda mercoledì 27 ottobre alle ore 23.00, sebbene PlayStation non è voluta entrare troppo nei dettagli su cosa potremo aspettarci.

Ora, attraverso le pagine social ufficiali di PlayStation (via ResetEra), è arrivata la conferma della partecipazione di Little Devil Inside allo State of Play del 27 ottobre.

Durante la serata assisteremo infatti a una nuova presentazione del gameplay di questa promettente avventura di ruolo sviluppata dai talentuosi membri del team Neostream.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Ambientato in un’era simil-vittoriana in cui creature, mostri e altre misteriose forme di vita esistono davvero, Little Devil Inside è un’avventura d’azione dallo stile tutto particolare dagli sviluppatori indipendenti Neostream Interactive. Un professore della locale università ti ingaggia per aiutarlo nelle sue ricerche, indagando e studiando attività paranormali che spesso vengono segnalate, ma generalmente non sono considerate vere minacce. Affronta avventure mozzafiato ad alto rischio, lanciati in missioni secondarie, incontra eventi inaspettati, vaga ed esplora un mondo dove l’industrializzazione procede di gran carriera. Fai tutto il necessario per restare in vita e portare a termine i tuoi compiti.

