Returnal, ecco l’aggiornamento 2.0 con la feature più attesa (e il Photo Mode)

Returnal è il gioco disponibile ormai da alcuni mesi in esclusiva su console PS5, imponendosi come uno dei titoli migliori tra quelli disponibili attualmente su console Sony.

Il roguelike di Housemarwue ha infatti sorpreso in positivo sia la critica che il pubblico, nonostante in molti si siano lamentati di un tasso di sfida fin troppo elevato.

Tuttavia, come vi abbiamo spiegato a chiare lettere alcune settimane fa nel nostro speciale dedicato, Returnal è sicuramente un gioco unico nel suo genere, oltre a essere davvero affascinante dal punto di vista estetico.

Senza contare che lo scorso giugno PlayStation Studios ha annunciato l’acquisizione di Housemarque, la software house finlandese con cui ha lavorato in esclusiva per anni.

Ora, come annunciato attraverso il PlayStation Blog, è stato confermato che Returnal ha ricevuto un nuovo e importante aggiornamento.

«Negli ultimi mesi, ci siamo divertiti molto a vedervi giocare a Returnal e a conoscere le vostre esperienze, e a sentire tutte le belle storie di come i giocatori stanno superando le miriadi di sfide di Atropos» si legge nel messaggio originale.

E ancora, «Il gioco ha avuto un’accoglienza fantastica, e siamo veramente contenti e grati di vedere che la gente si diverte così tanto con il titolo. Qui in Housemarque abbiamo ascoltato anche tutti i vostri feedback, e quindi è con grande soddisfazione che siamo qui per annunciare il nostro aggiornamento 2.0, disponibile da oggi.»

«Una delle caratteristiche principali di questo aggiornamento è la funzionalità Suspend Cycle (o Sospendi Ciclo), che vi permetterà di mettere in pausa il vostro ciclo per poterlo riprendere successivamente, permettendovi di uscire dal gioco e spegnere la vostra console senza perdere i vostri progressi in quella sessione».

«La struttura del gioco rimane invariata, quindi questa funzionalità non è una tradizionale opzione ‘Save Game’ a metà gioco: sospendendo il ciclo, Returnal creerà semplicemente un punto di sospensione a uso singolo, e una volta che si riprende a giocare il punto di sospensione viene cancellato e non può essere utilizzato nuovamente», si legge.

E ancora, «il vostro gioco continuerà direttamente dal momento in cui lo avete lasciato, e se volete sospendere di nuovo il ciclo, i vostri progressi saranno catturati da quel nuovo punto in poi. I giocatori non saranno in grado di creare un punto di sospensione durante le battaglie con i boss, i filmati, le sequenze in prima persona o durante intensi scenari di combattimento».

Insieme alla funzionalità di sospensione, il team ha anche lavorato per includere il Photo Mode: «Il viaggio di Selene attraverso Atropos è pieno di momenti memorabili che vale la pena ricordare […] La nostra modalità foto vi permetterà di immortalare questi momenti in tutto il loro splendore.»

Di certo, la buona accoglienza di Returnal ha contribuito in senso positivo al rilascio di nuovi aggiornamenti e contenuti da parte di Sony e del team di sviluppo.

Se volete saperne di più sul gioco, nella recensione pubblicata su SpazioGames vi abbiamo infatti reso noto che il gioco «è l’opera di Housemarque che osa più di tutte».

Ma non solo: sempre sulle nostre pagine trovate anche un interessante speciale che vi spiega perché finire i giochi di corsa è spesso controproducente, considerando che così facendo si rischia di non godersi l’intera esperienza a dovere.