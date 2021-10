PlayStation, svelati i giochi del nuovo State of Play? C’è un indizio

Proprio pochi giorni fa è finalmente arrivato l’annuncio di un nuovo State of Play, l’evento organizzato da Sony per svelare le ultime novità in arrivo su PlayStation.

L’ultimo evento realizzato da Sony venne dedicato in larga parte all’esclusiva PS5 Deathloop: al momento la casa di PlayStation non ha svelato ufficialmente quali titoli saranno presenti nel nuovo State of Play, ma alcuni utenti molto attenti potrebbero averli già scoperti in anticipo.

La scorsa presentazione venne seguita anche da Xbox, dato che la principale esclusiva mostrata è stata realizzata da Arkane: la casa di Redmond decise di complimentarsi pubblicamente con Sony per la sua realizzazione.

Il nuovo State of Play andrà invece in onda mercoledì 27 ottobre alle ore 23.00, ma PlayStation non è voluta entrare troppo nei dettagli su cosa i giocatori potranno aspettarsi.

Come riportato da TheGamer, poco prima che venisse annunciato ufficialmente il nuovo State of Play, Sony aveva silenziosamente creato molte pagine relative a giochi in uscita sulle console PlayStation, aggiornandone anche un’altra già esistente.

A scoprirlo è stato un utente del forum videoludico ResetEra, che a questo punto potrebbe essere riuscito a scoprire in anticipo quali sarebbero i nuovi titoli rivelati nello State of Play.

Si tratterebbe nello specifico di Final Fantasy XVI, Gotham Knights, Il Signore degli Anelli Gollum, Tchia, The Dark Pictures Anthology e Voice of Cards.

Proprio come aveva segnalato Sony in occasione dell’annuncio dello State of Play, si tratterebbe dunque di titoli third party in uscita su entrambe le console PlayStation.

Considerando che la presentazione dovrebbe durare circa 20 minuti, si tratterebbe di scelte sensate per mostrare gli aggiornamenti in arrivo: tra questi il più interessante sarebbe sicuramente Final Fantasy XVI, che tornerebbe a mostrarsi dopo tantissimo tempo.

Naturalmente la line-up di giochi non è stata ancora confermata ufficialmente da Sony: agli utenti non resta dunque che aspettare il nuovo evento per scoprire se queste ipotesi verranno confermate o se ci saranno sorprese. Nel frattempo, invitiamo i nostri lettori a prendere questo rumor con le dovute precauzioni.

Proprio gli autori di Final Fantasy XVI avevano svelato che lo sviluppo del titolo era quasi terminato: avrebbe dunque senso poter mostrare nuovamente l’atteso capitolo della saga proprio nella conferenza di PlayStation.

Anche Gotham Knights finalmente si è mostrato con un nuovo trailer proprio pochi giorni fa, grazie al DC Fandome: mostrare ulteriori dettagli allo State of Play contribuirebbe dunque ad accrescere l’interesse per il nuovo titolo di WB Games Montreal.

L’interesse sarebbe molto elevato anche per l’ultimo videogioco tratto da Il Signore degli Anelli, dedicato a Gollum che ha saltato la finestra di lancio del 2021, proprio come molti altri titoli in uscita.