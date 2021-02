Lo State of Play di domani è stato leakato? Non esattamente

Ieri sera, in maniera del tutto inaspettata, Sony ha annunciato un nuovo State of Play per la giornata di domani, 25 febbraio 2021.

L’appuntamento con l’evento è infatti previsto per le 23 ora italiana e durerà circa 30 minuti, durante i quali verranno mostrate tutta una serie di novità e approfondimenti per 10 giochi in arrivo su PS4 e PS5.

Ci aspettano quindi un bel po’ annunci e aggiornamenti, inclusi quelli relativi ai giochi indie visti a a giugno dello scorso anno.

A quanto pare, in queste ore ci sarebbe stata una cosiddetta “fuga di notizie” su ciò che Sony ha da mostrare alla presentazione di domani, un leak che ha ovviamente messo in allerta sia i giocatori che gli addetti ai lavori.

Un utente di ResetEra, tale “Acquiescence”, avrebbe reso noto che fonti secondo lui “affidabili” via Discord gli avrebbero rivelato in anticipo che i giochi che verranno mostrati domani saranno Destruction AllStars, Godfall, Oddworld: Soulstorm, Five Nights at Freddy’s, Grand Theft Auto 5 PS5, Goodbye Volcano High, Among Us, Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart e, infine, il gioco indie Hades.

Meglio dirlo subito: l’informazione trapelata è falsa. Il post di Acquiescence ha iniziato a rimbalzare anche su varie testate giornalistiche e forum, ma a quanto pare si è trattato di uno scherzo (neanche troppo divertente, a dire il vero).

Ovvio, la presenza di titoli come Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart è data piuttosto per scontatiadurante la giornata di domani, ma per quanto riguarda il resto ci sarà da attendere.

Ricordiamo che nelle scorse ore Sony ha ingranato la quinta per quanto riguarda novità e annunci di un certo peso: PlayStation VR 2 è infatti in lavorazione, Days Gone è in arrivo su PC e Gran Turismo 7 ha purtroppo deciso di cambiare finestra di lancio al 2022.

Ma non solo: su SpazioGames abbiamo pubblicato le nostre ipotesi su ciò che verrà mostrato durante lo State of Play di domani, giovedì 25 febbraio, alle ore 23:00.

