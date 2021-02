Nuovo State of Play annunciato per questa settimana

A sorpresa, Sony ha annunciato un nuovo State of Play per la giornata del 25 febbraio 2021, ossia giovedì prossimo. L’appuntamento è fissato per le 23:00 ora italiana.

Durante la diretta streaming Sony mostrerà una serie di novità e approfondimenti per 10 giochi in arrivo per PS4 e PS5, tra cui annunci di nuovi titoli e aggiornamenti su giochi indie (inclusi quelli delle terze parti) visti per l’ultima volta nella presentazione di PS5 a giugno dello scorso anno.

Ma non solo: il nuovo State of Play sarà di circa 30 minuti. L’appuntamento è quindi per giovedì 25 febbraio alle 23:00 CET: potrete seguire la diretta su Twitch e YouTube.

Oggi, 23 febbraio, Sony ha anche annunciato il nuovo sistema PlayStation VR pensato per PS5, oltre alla notizia che Days Gone sarà disponibile presto anche su PC. Purtroppo, però, Gran Turismo 7 è stato rinviato al 2022, saltando quindi la release precedentemente attesa nel corso dell’anno.

Ricordiamo infine che PS5 è disponibile sugli scaffali europei (nonostante le poche scorte disponibili) dal 19 novembre 2020. La console è offerta in due modelli: quello base, venduto a 499,99€, e quello Only Digital senza lettore Blu-ray Disc a 399,99€.

Se desiderate saperne di più sulla piattaforma Sony, recuperate prima di subito la nostra ricca video recensione che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames!