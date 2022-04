Starfield sarà “troppo” immenso: ex Bethesda svela novità sul gameplay

I fan Xbox e non solo stanno attendendo con ansia Starfield, l’ultima fatica di Bethesda che rappresenterà anche un traguardo fondamentale per il publisher: sarà infatti la prima IP effettivamente sviluppata dallo studio.

Gli autori di Skyrim (potete acquistare la Anniversary Edition in offerta su Amazon) sono duramente al lavoro per quello che sono consapevoli essere un prodotto dal potenziale immenso, al punto da averlo definito perfino un Elder Scrolls «nello spazio».

Si tratta sicuramente di un’opera molto ambiziosa, che promette anche la massima libertà possibile ai giocatori: a tal proposito, nelle scorse ore sarebbero emerse tante interessanti novità a livello di gameplay direttamente da un ex sviluppatore.

Come riportato da Wccftech, un character artist che ha lavorato per Bethesda, conosciuto con il nickname di Hevy008 sul forum ResetEra, ha deciso di intervenire e svelare ulteriori dettagli in risposta a un leak emerso in precedenza, per smentirlo e svelare dettagli reali sull’ambizioso progetto.

Il suo intervento ha inevitabilmente scatenato la curiosità di tantissimi fan, che hanno approfittato dell’occasione per domandargli dettagli sul gameplay e sull’attuale stato di Starfield.

Lo sviluppatore ha così deciso di pubblicare un lungo post sull’argomento, nel quale ha svelato tantissime informazioni sul nuovo progetto, rendendosi conto solo in seguito di aver esagerato con le anticipazioni:

«È stato un bel posto dove lavorare, molto sicuro. L’engine però fa schifo. Todd [Howard] è sicuramente una persona carismatica. Starfield sta venendo fuori bene, abbiamo fatto playtest settimanali ogni giovedì dall’inizio dell’anno e sempre più dettagli stanno emergendo online. Le sparatorie sono ok, ma secondo me il volo è orribile e non è divertente. La luminosità e i dettagli migliorano sempre di più: non siamo ai livelli di Horizon Forbidden West o progetti simili, ma è comunque un gioco con una buona grafica. Per quanto riguarda il fatto se sarà rinviato o meno, di sicuro proveranno a rilasciarlo in tempo: […] hanno una sovrabbondanza di contenuti, anche troppi, dunque non è quello il problema. Trovare il giusto intrattenimento e, naturalmente, sistemare i bug è la priorità».

L’ex sviluppatore ha anche anticipato che Bethesda farà tutto il possibile per rispettare la data di lancio, in quanto non è stata scelta casualmente, svelando che una beta dovrebbe arrivare già questa estate.

Pochi istanti più tardi, molti utenti non hanno tardato a sottolineare che forse il character designer aveva svelato anche troppo, considerando che il volo manuale non era ancora stato confermato dagli sviluppatori come una delle feature del gioco.

Resosi conto dell’errore, l’autore ha chiesto agli amministratori del forum di cancellare il suo account e tutti i suoi post per proteggersi da eventuali ripercussioni legali: in seguito è intervenuto anche il giornalista Jason Schreier di Bloomberg, che ha potuto confermare come effettivamente si trattasse di uno sviluppatore di Bethesda, pur non potendo ovviamente esprimersi sulle indiscrezioni.

Naturalmente vi invitiamo a prendere queste anticipazioni con le dovute precauzioni, in attesa di conferme ufficiali: se le indiscrezioni dovessero rivelarsi veritiere, i fan potranno comunque aspettarsi un grande gioco in arrivo, con la speranza che determinate meccaniche riescano a essere perfezionate prima del lancio.

I dettagli riguardanti la grafica confermerebbero quanto precedentemente svelato dagli sviluppatori: Starfield deve essere spaziale, ma realistico e bellissimo da guardare.

La ricca quantità di contenuti avrebbe invece tratto ispirazione soprattutto da Cyberpunk 2077: Bethesda aveva sottolineato come Night City sia stata una grande fonte di ispirazione.