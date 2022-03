Starfield promette libertà: potrete entrare in tutte le fazioni… e tradirle tutte

Starfield è sicuramente uno dei progetti più interessanti tra quelli che Bethesda sta creando in questi anni.

L’avventura promette di essere uno Skyrim ambientato nello spazio, con delle aspettative che quindi sono viaggiate altissime fin dall’annuncio.

Nonostante Starfield sia chiaramente una storia di fantascienza, Bethesda ha intenzione di mantenere comunque uno stile che possa essere anche realistico.

Anche se le ambientazioni non saranno di certo prive di fascino, come abbiamo avuto modo di vedere nelle prime concept art.

Mentre siamo in attesa di poter cominciare a viaggiare nello spazio secondo Bethesda, il publisher continua a condividere informazioni tramite dei video approfondimenti.

Nel nuovo video chiamato “Made for Wanderers”, che potete recuperare per intero poco più sotto, viene preso in considerazione l’aspetto esplorativo e della libertà dei giocatori.

In Starfield i giocatori potranno entrare a far parte di più fazioni, anche contemporaneamente, inclusi i cattivi.

Una di queste è la Crimson Fleet, una flotta di pirati spaziali che è, di fatto, la scelta ideale per chi vuole fare una storia malvagia in Starfield.

Ma, visto che potrete anche far parte di più fazioni alla volte come detto, i giocatori avranno la possibilità di comportarsi nel modo che più desiderano nei confronti della fazione.

Facendo parte della Crimson Fleet sarà possibile vivere esattamente come un pirata, oppure giocare a fare l’infiltrato e diventare una fonte per le forze dell’ordine e diventare un buono. Un tipo di libertà del genere verrà concessa nei confronti di qualsiasi fazione i giocatori scelgano.

Bethesda vuole che Starfield sia un’avventura completamente in mano al giocatore, nella speranza che sia davvero così e risulti un videogioco straordinario.

Che Phil Spencer vuole che diventi il più giocato dello studio, anche più di Skyrim.

E chissà cosa ci sarà nel futuro di Bethesda, visto che di recente è sbucato il nome della nuova IP che seguirà a Starfield.