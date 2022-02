Starfield deve essere spaziale, ma super-realistico: il nuovo video

Starfield, il nuovo mondo di Bethesda, arriverà nelle case dei giocatori il prossimo novembre 2022, ed è probabilmente uno dei giochi più attesi di quest’anno.

L’RPG dagli autori di Skyrim uscirà su console Xbox Series X|S e PC, e sarà ovviamente incluso sin dal day one sul servizio in abbonamento di Microsoft Xbox Game Pass.

Proprio dallo stesso The Elder Scrolls V sembra che il nuovo titolo attingerà molto, dando massima libertà allo sfogo della creatività dei giocatori permettendo quindi l’utilizzo delle mod, garantendo un’avventura personalizzata e avvincente.

Adesso gli sviluppatori sono tornati a parlare di Starfield, commentando il processo creativo che ha portato alla creazione dell’estetica del gioco.

Istvan Pely, lead artist del titolo, ha parlato su Xbox Wire dell’universo creato, definendolo in maniera particolare come “NASA-Punk“.

«All’inizio di questo progetto, quando stavamo cercando di stabilire l’estetica generale di questo gioco, abbiamo coniato il termine “NASA-Punk” per descrivere un universo fantascientifico un po’ più radicato e riconoscibile. Volevamo una resa molto realistica. Puoi tracciare una linea che parta dalla tecnologia spaziale odierna ed estrapolare da lì elementi portandoli in un ipotetico futuro, in modo da rendere tutto più credibile e riconoscibile».

Sembra quindi che il team si sia basato in tutto e per tutto sulle tecnologie spaziali disponibili ad oggi nella realtà, andando poi a confezionare un’immaginario fantascientifico che non stravolgesse completamente ciò che noi sappiamo essere reale, creando dunque un’estetica credibile il più possibile.

Nell’attesa di Starfiled, negli scorsi mesi è apparsa una concept art che ci mostra una delle città principali del gioco in tutta la sua bellezza.

Infine, sembra che una delle responsabilità più grandi dell’ultima fatica di Betsheda debba essere quella di essere giocato più di Skyrim, anche se non arriverà su console PlayStation.