Starfield “impressionante” come Cyberpunk 2077, ma non come credete voi

Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo open world sviluppato da CD Projekt RED, ha sicuramente fatto discutere al lancio per i motivi sbagliati.

L’RPG di CDPR è risultato infatti pressoché ingiocabile al Day One a causa di difetti più o meno gravi delle versioni old-gen, ora risolti quasi nel migliore dei modi.

Ora, il lead designer di Starfield – sicuramente uno dei progetti più interessanti tra quelli che Bethesda sta creando in questi anni – ha parlato delle sue ispirazioni, citando anche il titolo di CD Projekt.

Come riportato da GamesRadar+, Emil Pagliarulo ha infatti citato Spider-Man e Cyberpunk 2077 come importanti fonti di ispirazione.

In un’intervista pubblicata sul sito ufficiale di Bethesda, il lead di Starfield ha parlato brevemente dei giochi che lo hanno ispirato per la lavorazione del suo progetto sci-fi.

Riferendo che “tutto il team” che lavora su Starfield trae ispirazione da altri giochi, Pagliarulo si è assicurato di nominare sia Marvel’s Spider-Man di Insomniac che Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED come personali giochi chiave durante lo sviluppo.

«Mi piace molto giocare a giochi che mi fanno scuotere la testa, tipo: ‘Wow. So come hanno fatto, ed è un risultato pazzesco‘», ha detto Pagliarulo, aggiungendo che Spider-Man ha colpito nel segno in questo modo.

Il lead designer ha anche citato Cyberpunk 2077 come un gioco “seriamente impressionante“, specie dal punto di vista della creazione di un gigantesco ambiente aperto come Night City.

Pagliarulo è un veterano del settore, in grado di vantare ben 19 anni di lavoro presso Bethesda Game Studios, a partire dall’espansione Bloodmoon per The Elder Scrolls III Morrowind.

Tornando a Cyberpunk 2077, il gioco si è aggiornato con la tanto attesa patch next-gen, che però ha creato alcuni problemi non indifferenti.

Per quanto riguarda Starfield, invece, Phil Spencer vuole che diventi il più giocato dello studio, anche più di Skyrim.