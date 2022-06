Starfield è ai “ritocchi finali”, e potrebbe uscire prima del previsto

Starfield è sicuramente uno dei giochi più attesi dei prossimi tempi, soprattutto perché la fantascienza di Bethesda sarà esclusiva Xbox.

Come tutti i prodotti di Bethesda, anche questo sarà incluso all’interno di Xbox Game Pass (vi potete abbonare su Amazon) sin dal lancio.

Lancio che, come sapete, è stato rinviato rispetto alla data di uscita originaria. Rinvio che è stato commentato anche da Phil Spencer.

Nell’attesa c’è anche chi si è creato una sorta di demo di Starfield, e l’autore di questo lavoro è qualcuno che sta lavorando ad un’altra esclusiva Xbox.

Starfield è stato rinviato al 2023, ed il motivo è quello di riuscire a completare lo sviluppo con calma ed attenzione, per costruire un gioco di grande valore.

E, ad oggi, non si è visto neanche granché del titolo a parte alcuni trailer (non di gameplay) e tantissime concept art. Proprio per questo, l’attesa è tanta.

In compenso, come riporta PC Gamer, pare che lo sviluppo del titolo stia comunque andando avanti con una certa tranquillità.

Todd Howard ha parlato di Starfield e di come il team di Bethesda stia lavorando sodo per garantire la miglior qualità possibile. Al momento, stando alle parole di Howard, il team di sviluppo sta dando “i ritocchi finali” al gioco.

Howard non ha mancato anche di ricordare gli obiettivi del gioco che, ovviamente, sono poco morigerati:

«La nostra capacità di trasportare le persone, di metterle in nuovi mondi dove possono vivere esperienze che, nel momento in cui sono dentro, sembrano reali. […] L’abbiamo visto con i nostri altri franchise come The Elder Scrolls, Skyrim e la serie Fallout. Stiamo lavorando a stretto contatto con Xbox ora per rendere Starfield la migliore esperienza possibile»

Nonostante questo aggiornamento, Starfield è comunque previsto per il 2023 in ogni caso. Forse, però, uscirà un po’ prima del previsto.

Nell’attesa potete recuperare tutte le informazioni sul titolo Bethesda nella nostra pagina dedicata.