Starfield ritarda? Artista di Hellblade 2 crea la sua demo

Alcuni giorni fa, Bethesda ha annunciato che Starfield è stato rinviato al 2023. Ora, un artista che ha lavorato anche all’atteso Hellblade 2 ha deciso di portarsi avanti, dando vita alla ‘sua’ demo in Unreal Engine 5.

Starfield era originariamente atteso in uscita l’11 novembre per PC e Xbox Series X|S (che trovate anche su Amazon), data che purtroppo non verrà rispettata.

Nonostante il rinvio della space opera di Bethesda è stata quindi una doccia fredda per moltissimi fan, a quanto pare altri hanno trovato modi più ingegnosi di ingannare il tempo.

Come riportato da GamesRadar, il bravissimo Pasquale Scionti ha creato la propria demo simile a Starfield utilizzando l’Unreal Engine 5.

Scionti, che lavora come Senior Lighting e Look Dev artist presso Ninja Theory, ama passare il suo tempo a creare demo in Unreal Engine ispirate a franchise molto popolari tra i videogiocatori.

Una delle sue creazioni più recenti presenta un’ambientazione a tema spaziale che Scionti dice essere ispirata a Mass Effect e – appunto – Starfield.

L’artista ha condiviso su Twitter un breve video e alcune splendide immagini del progetto. Il video, che potete vedere qui sotto, mostra un astronauta che esplora un pianeta polveroso di colore rosso che ha una notevole somiglianza con Marte.

Poco sotto, il tweet in questione che mostra il sorprendente risultato finale.

Tra le altre creazioni di Scionti c’è anche un progetto ispirato a PT che cattura brillantemente le sensazioni del teaser giocabile di Kojima per il defunto Silent Hills. Dategli un’occhiata sul suo profilo social ufficiale, non ve ne pentirete.

Restando in tema, gli sviluppatori del nuovo RPG Bethesda hanno reso noto alcune settimane fa che Starfield deve essere spaziale, ma realistico e bellissimo da guardare.

Ricordiamo anche che Starfield e Redfall potrebbero mostrarsi in occasione dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, l’evento che avrà luogo domenica 12 giugno, alle 19:00 ora italiana: ovviamente, su SpazioGames lo seguiremo in diretta.