Starfield, Xbox Game Pass svela la finestra di lancio: ecco quando uscirà

Bethesda e Microsoft hanno confermato lo scorso mese che Starfield salterà ufficialmente l’uscita nel 2022: il nuovo RPG sci-fi era uno dei titoli più attesi dell’anno, ma è stato necessario assicurare tempi di sviluppo più lunghi per offrire un’esperienza all’altezza.

Gli sviluppatori non avevano pubblicato una nuova finestra di lancio, segnalando semplicemente una generica prima metà del 2023. ma stando a quanto segnalato da molti utenti pare che, curiosamente, a svelarla in queste ore sia stato direttamente Xbox Game Pass (potete acquistare l’abbonamento in offerta su Amazon).

La pagina ufficiale sul sito di Microsoft per iscriversi a Xbox Game Pass avrebbe infatti menzionato con una piccola dicitura in basso proprio il lancio di Starfield, che adesso sembrerebbe essere stato previsto per i primi mesi del 2023.

Un rinvio che si è rivelato assolutamente necessario per garantire la giusta qualità: secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Bethesda temeva che Starfield sarebbe diventato «il nuovo Cyberpunk».

Viene infatti segnalato che Starfield è attualmente previsto per il periodo «early 2023», corrispondente perciò al periodo che include i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo.

La notizia è stata rilanciata sui social dal giornalista Tom Warren di The Verge, che ha anche voluto provare a indovinare quale potrebbe essere la finestra di lancio che Bethesda potrebbe scegliere.

Starfield now “expected early 2023” according to Xbox Game Pass signup page. Bethesda previously said “first half” of 2023. My guess? March https://t.co/f7dRvrdC7P pic.twitter.com/vJixisYeRW — Tom Warren (@tomwarren) June 9, 2022

A giudicare dal fatto che la data di lancio inizialmente prevista fosse novembre 2022, in corrispondenza del decimo anniversario di Skyrim, e tenendo in considerazione che lo sviluppo non si sarebbe ancora dimostrato ottimale, è possibile immaginare che Starfield possa essere previsto per marzo 2023.

Tale data permetterebbe anche alla stessa Microsoft di lanciare il titolo prima della conclusione dell’anno fiscale, consentendo così di spingere ulteriormente l’acceleratore sugli abbonamenti Xbox Game Pass: ricordiamo infatti che il titolo sarà disponibile gratis al day one sul servizio.

Dato che non è comunque arrivato alcun annuncio ufficiale dalla casa di Redmond, resta in piedi la possibilità che possa essersi anche trattato di un errore: per questo motivo, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori novità sulla vicenda.

Con molta probabilità, potremo scoprirne ulteriori novità in occasione dello showcase di Xbox e Bethesda previsto questa domenica, che sembra possa avere una durata estremamente longeva.

Sulla questione del rinvio è intervenuto nelle scorse settimane anche Phil Spencer: consapevole che adesso il 2022 di casa Microsoft è molto spoglio, il boss di Xbox ha ammesso che dovranno lavorare per soddisfare le aspettative della community.