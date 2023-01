Starfield, brutte notizie sullo sviluppo «approssimativo» del gioco

L’uscita di Starfield, l’atteso RPG spaziale di Bethesda, è ancora ignora (il titolo è genericamente atteso nel 2023), sebbene a quanto pare lo sviluppo potrebbe trovarsi in uno stato definito «approssimativo» da un affidabile insider.

Il titolo, in arrivo anche su Xbox Game Pass (il servizio in abbonamento che trovate su Amazon a prezzo davvero basso), ci darà modo di esplorare un realmente sorprendente di pianeti abitati.

Ora, dopo alcune notizie decisamente poco incoraggianti che avevano lasciato intendere che il gioco avrebbe in qualche modo potuto essere posticipato, ne arrivano altre non propriamente positive.

Come riportato anche da Gamereactor, Bethesda starebbe facendo i salti mortali per riuscire a completare lo sviluppo del suo Starfield, così come Arkane per Redfall.

Horns, ossia il leaker che ha rivelato l’annuncio di Hi-Fi Rush prima che venisse mostrato al recente Xbox e Bethesda Developer_Direct, ha rilasciato un’altra affermazione piuttosto interessante.

Secondo lui, infatti, Bethesda e Arkane Studios starebbero lottando per completare lo sviluppo di Starfield e Redfall: «Redfall sta arrivando per primo ed è ancora in forma approssimativa, probabilmente dovrebbe essere sottoposto a un maggiore controllo di qualità, ma sicuramente è in una forma migliore rispetto a Starfield», ha detto Horns.

Microsoft starebbe facendo pressione per far uscire entrambi i giochi in questo anno finanziario e vuole recuperare le perdite subite dalla divisione cloud Azure.

La data di uscita di Starfield non è ancora stata confermata, ma Horns sostiene che, se Bethesda dovesse farcela, il gioco uscirà nell’autunno di quest’anno. Da poche ore invece è stata ufficializzata la data di uscita di Redfall, fissata per il prossimo mese di maggio.

Nell’attesa, un fan ha superato se stesso, dando vita a un concept di una vera e propria Xbox Series X brandizzata Starfield, davvero unica e bellissima.

Inoltre, ricordiamo anche che Starfield riceverà uno showcase a lui dedicato, durante il quale potremo ottenere dettagli concreti sulla sua data di uscita, quindi rimanete sintonizzati sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.