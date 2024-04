Game Pass, disponibile da oggi il gioco gratis più desiderato su PC

Da oggi 26 aprile 2024, i fan iscritti a PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate potranno scaricare uno dei giochi gratis più attesi del mese: il catalogo sta per aggiornarsi infatti con Manor Lords, l'ambizioso strategico medievale di Slavic Magic.

Questo nuovo gioco gratis sarà disponibile in versione Game Preview, la versione "Early Access" dello store di casa Microsoft: un arrivo particolarmente atteso, dato che nel momento in cui scriviamo questo articolo è ancora in cima alla Wishlist del noto store Steam.

Come vi ha raccontato il nostro Daniele Spelta nel provato dedicato, pur trattandosi di un gioco in Accesso Anticipato, Manor Lords sta già mostrando tutto il suo potenziale: sebbene manchi ancora molto lavoro per renderlo un gestionale di primo ordine, la produzione di Slavic Magic è già in grado di conquistarvi per tantissime ore di gioco, rivelandosi uno dei giochi più affascinanti di questo 2024 videoludico.

Grazie agli abbonamenti PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate, avrete la possibilità di scaricare e provare gratis questa ambiziosa produzione sui vostri computer: Manor Lords sarà infatti aggiunto al catalogo fin dal day-one, senza alcun costo aggiuntivo.

Al momento non è ancora disponibile per il download, dato che l'accesso deve ancora essere sbloccato: su Steam sarà acquistabile tra circa 4 ore dal momento in cui pubblicheremo questo articolo, dunque è plausibile immaginare che l'attesa sul catalogo di Game Pass sarà molto simile.

Non è stata purtroppo annunciata alcuna versione Xbox o in cloud gaming, dunque potrete provare questo nuovo gioco gratis esclusivamente su un PC all'altezza: tenete d'occhio le vostre applicazioni ufficiali per essere pronti al download il prima possibile.

Manor Lords è anche uno dei giochi gratis di aprile più interessanti del servizio: vi lasciamo al nostro speciale dedicato per scoprire altre perle da non lasciarvi scappare.

Seppur non sia presente nell'articolo perché rivelato a sorpresa pochi giorni fa, ovviamente vi consigliamo di scaricare e provare anche Star Wars Jedi Survivor, disponibile da ieri su Game Pass Ultimate.