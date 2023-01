Redfall ha una data di uscita, gratis su Xbox Game Pass al Day One

Redfall è il nome del gioco sviluppato da Arkane Austin, team che ha già creato grandi giochi come Dishonored e Prey, e che stavolta ci metterà nei panni di quattro cacciatori di vampiri.

Il gioco vedrà la luce il 2 maggio 2023, sarà disponibile come esclusiva Microsoft per Xbox Series X|S e PC, oltre a essere incluso sin dal day one anche su Xbox Game Pass.

Ricardo Bare e Harvey Smith di Arkane Austin hanno presentato il gioco, uno sparatutto story-driven single-player ma giocabile anche in cooperativa per quattro giocatori.

Durante il gioco potremo incappare in alcune zone sicure (come la stazione dei pompieri), nelle quali i sopravvissuti ci assegneranno delle missioni da completare nel mondo di gioco, pieno zeppo di vampiri.

Da quello che è stato possibile scoprire, sarà possibile approcciare le missioni in vari modi, incluso lo stealth. Riconquistare i diversi quartieri della mappa di Redfall sarà un altro punto cruciale dell’esperienza, con l’obiettivo di liberare le zone dalle creature che le hanno invase.

Tra le armi troviamo fucili a pompa, d’assalto e altro accessori utili per eliminare i vampiri, come coltelli davvero unici nel loro genere.

Ricordiamo che la data d’uscita di Redfall è stata fissata ufficialmente al 2 maggio per PC Windows e Xbox Series X|S, oltre che su Xbox Game Pass fin dal Day One.

Questo sarà dunque il primo titolo di Arkane dedicato alla console Microsoft dopo l’acquisizione di Bethesda: come biglietto da visita risulta già piuttosto promettente.

Ricordiamo che per dedicare il giusto tempo all’attesissimo Starfield di Bethesda Game Studios, è in preparazione anche un secondo show indipendente dedicato al titolo in questione, in data da destinarsi.

Infine, sembra proprio che Bethesda stia pianificando un altro evento durante il prossimo mese di marzo, ma non quello dedicato a Starfield.

