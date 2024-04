Prime Gaming, disponibili gli ultimi 3 giochi gratis di aprile

Con l'ultimo weekend di aprile 2024 si chiude ufficialmente anche la line-up di giochi gratis offerti su Amazon Prime Gaming per l'attuale mese dell'anno.

Come gli utenti iscritti al servizio in abbonamento ormai sapranno, tra i numerosi vantaggi offerti troviamo anche i giochi gratis mensili, che ormai da diverso tempo vengono distribuiti direttamente su cadenza settimanale (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Da questo momento potete riscattare gli ultimi 3 giochi gratis offerti da Prime Gaming: si tratta di Living Legends: Fallen Sky, Vlad Circus: Descent Into Madness e Tiny Robots Recharged, tutti scaricabili tramite l'apposita Amazon Games App.

Living Legends Fallen Sky è una magica avventura punta e clicca, con tantissimi oggetti nascosti da scoprire: dovrete riuscire a salvare vostro fratello, dopo che scomparirà misteriosamente poco dopo aver trovato i leggendari fagioli magici.

Vlad Circus Descent Into Madness proporrà invece un'avventura horror psicologica in pixel art, in cui scoprirete la storia di un bizzarro circo degli anni '20 raso al suolo: troverete tanti puzzle e diverse meccaniche di sopravvivenza, per quello che promette di essere un "finale indimenticabile".

Cambiando invece completamente genere, Tiny Robots Recharged è un gradevole puzzle game 3D con diversi enigmi da risolvere per provare a salvare i vostri piccoli amici robot. Si tratta di un ritorno e di una seconda occasione per aggiungerlo al catalogo, dato che questo titolo era già stato offerto gratis quasi un anno fa.

Potete iniziare a riscattare e scaricare i vostri nuovi giochi gratis già da adesso: basterà dirigervi alle seguenti pagine ufficiali e seguire le istruzioni per scaricare l'applicazione Amazon Games, qualora non l'abbiate già installata.

Living Legends e Tiny Robots Recharged resteranno disponibili per il riscatto fino al 29 maggio 2024, mentre per Vlad Circus la tempistica è sorprendentemente molto più generosa: avrete infatti tempo fino al 31 luglio 2024 per aggiungere al vostro account questa intrigante avventura horror.

Adesso non ci resta che aspettare di scoprire quali saranno i prossimi giochi gratis offerti con il servizio in abbonamento: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena scopriremo la line-up di maggio.

Nel frattempo, se siete ancora alla ricerca di giochi gratis, vi ricordiamo che sono disponibili anche i nuovi omaggi di Epic Games Store.