Baldur's Gate 3, Larian aveva "paura" di Starfield

Il successo di Baldur's Gate 3 è ormai un dato di fatto, sebbene allo stesso tempo continuano a emergere curiosità sul suo sviluppo.

I fan della saga sono coscienti del fatto che BG3 si è rivelato un successo assoluto.

Del resto, solo di recente Baldur's Gate 3 è riuscito a conquistare un nuovo record: è stato infatti il primo gioco a vincere il GOTY in tutti i principali awards annuali.

Ora, come riportato anche da Wccftech, sembra però che Larian Studios a suo modo temesse in confronto con Bethesda, autori del recente Starfield.

Il CEO di Larian, Swen Vincke, ha recentemente discusso di vari argomenti in un'intervista pubblicata da GamesIndustry.biz.

Il director di Baldur's Gate 3 ha parlato di come evitare sovrapposizioni con Starfield (il gioco di Larian è stato lanciato all'inizio di agosto su PC, mentre lo sci-fi è uscito all'inizio di settembre) e del suo rispetto per lo studio.

«Ho molto rispetto per Bethesda... Se sei in mare aperto e passa una barca più grande, la regola è che devi andare fuori strada per la barca più grande - loro erano la barca più grande. Noi ci siamo fatti da parte per Bethesda, ma volevamo comunque che il mondo ci prestasse attenzione.

Avevamo molte permutazioni di tipo narrativo, quindi volevamo dimostrare che il gioco era molto incentrato sull'identità e sul modo in cui tale identità si riflette nel gioco. Eravamo anche un gioco molto più cinematografico. Il gameplay immersivo era simile alle nostre ambizioni. Penso che le prime tre cose siano state sicuramente i punti salienti di ciò su cui volevamo concentrarci.»