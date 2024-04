Starfield riceverà presto aggiornamenti davvero interessanti

L'interesse attorno a Starfield si è spento dopo pochi mesi, sebbene la promessa di aggiornamenti in arrivo tenga comunque sempre accesa la fiamma.

Lanciato anche nel catalogo di giochi gratis di Xbox Game Pass (oltre che sugli store come Amazon), il titolo continua comunque a essere giocato da un buon numero di appassionati.

Un recente aggiornamento della pagina Steam di Starfield suggerisce che il suo DLC, Shattered Space, potrebbe essere lanciato a breve.

Ora, come riportato anche da Wccftech, al termine di una lunga intervista incentrata sulla serie televisiva di Fallout, IGN US ha chiesto a Todd Howard di Bethesda di fornire alcuni aggiornamenti sulle attività dello studio, tra cui Starfield.

Il creatore del gioco ha annunciato che i fan del gioco di ruolo fantascientifico possono aspettarsi «aggiornamenti davvero buoni». qualsiasi cosa questo voglia dire.

«Eviterò di fissare date su qualsiasi cosa. L'ho imparato a mie spese. Quindi, ovviamente, il nostro obiettivo per quanto riguarda il nuovo sviluppo in questo momento è The Elder Scrolls 6, ma questo non significa che non stiamo facendo piani per altre cose», ha spiegato Howard.

«[...] Stiamo lavorando molto anche su Starfield. Quindi abbiamo alcuni aggiornamenti davvero buoni che verranno annunciati presto per quel gioco. Quindi, c'è molto in ballo».

Qualche settimana fa, l'aggiornamento 1.9.67.0 ha aggiunto il supporto per gli upscaler AMD FSR 3 e Intel XeSS su PC.

Tuttavia, questa è solo una piccola parte dei piani generali per il 2024: Bethesda ha dichiarato che Starfield riceverà mappe cittadine, nuovi modi di viaggiare e, naturalmente, il supporto ufficiale per le mod.

Ricordiamo che di recente il kolossal di Bethesda ha aggiunto delle feature importanti con l'update 1.10.31, con cui Starfield è migliorato ulteriormente.

Restando in tema, la missione finale di Starfield è stata realizzata tagliando alcuni contenuti, perché non c'era abbastanza tempo per fare tutto quanto.