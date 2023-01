La Xbox Series X di Starfield è talmente bella… da non esistere

L’uscita di Starfield, l’atteso RPG spaziale di Bethesda, è genericamente attesa nel 2023, sebbene a quanto pare i fan non se ne sono stati con le mani in mano.

Il titolo ci vedrà impegnati a esplorare un numero realmente sorprendente di pianeti.

Sebbene siano in molti a domandarsi se Starfield subirà un qualche tipo di rinvio, sembra proprio che gli appassionati abbiano trovato il modo di ingannare l’attesa.

Come riportato anche da Games Radar, infatti, un giocatore ha deciso di trasformare la classica Xbox Series X in una navicella spaziale ispirata proprio al gioco Bethesda.

Questo fan ha superato se stesso, dando vita a un concept di una vera e propria “Starfield Xbox Series X” per aumentare ancora l’hype nei confronti del gioco.

Il bravissimo POPeArt ha infatti realizzato una Series X personalizzata a tema Starfield, decisamente realistica e verosimile anche se forse un po’ troppo bella per essere vera.

Poco sotto, trovate il post di Idle Sloth che mostra lo splendido concept, con tanto di pad Xbox a tema.

Check out incredible designed Limited Edition Starfield Series X created by @POPeART_ pic.twitter.com/4kBUQdl0Sv — Idle Sloth (@IdleSloth84_) January 17, 2023

Al momento sembra piuttosto improbabile, per non dire impossibile, che Microsoft ufficializzi una Xbox brandizzata Starfield in tempo per l’uscita, anche se la speranza è come sempre l’ultima a morire.

