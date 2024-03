Starfield, non c'è pace per le recensioni su Steam

Le recenti recensioni di Starfield su Steam sono cadute ancora una volta nella categoria "Per lo più negativa", dopo che in precedenza si erano risollevate e avevano raggiunto il livello "Misto".

Lanciato anche nel catalogo di giochi gratis di Xbox Game Pass (oltre che sugli store come Amazon), il titolo continua comunque a essere giocato da un buon numero di fan.

Advertisement

Bethesda non ha mai preso bene i commenti arrivati contro Starfield e altri giochi, sottolineando che alcuni giocatori non hanno idea di come si sviluppino.

Ora, come riportato da The Gamer, la maggior parte dei "recensori" ha dichiarato di trovare il gioco noioso, e alcuni si sono anche lamentati dei bug che ostacolano l'avanzamento della storia. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole.

Non è la prima volta che l'ultimo gioco di Bethesda si trova in una categoria di giudizi prevalentemente negativi.

Anche le recensioni sono rientrate in questa categoria verso la fine dell'anno scorso, prima di risalire nuovamente a un livello accettabile.

Sembrava che anche l'accoglienza sarebbe rimasta tale, dopo che un'enorme patch aveva apportato cambiamenti radicali alla grafica, oltre a risolvere decine di bug.

Tuttavia, sembra che questo non sia stato sufficiente per alcuni giocatori, che descrivono Starfield come "noioso", "scarno" e "stantio".

Le recensioni complessive di Starfield sono ancora miste, ma probabilmente sono ben lontane da quelle che Bethesda si sarebbe aspettata.

Lo studio è considerato uno dei migliori nel genere RPG, ma per alcuni Starfield non ha soddisfatto le aspettative. Molti giocatori si sono lamentati del viaggio nello spazio, delusi dal fatto che gran parte di esso si svolga in schermate di caricamento.

Altri dicono che non c'è abbastanza da fare quando si esplora la galassia, rendendo inutile l'esplorazione.

Una notizia migliore è che un recente aggiornamento della pagina Steam di Starfield suggerisce che il suo DLC, Shattered Space, potrebbe essere lanciato a breve.

Meno bella - perlomeno per l'utenza PlayStation - è la notizia che Starfield non verrà portato su PS5.