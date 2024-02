Star Wars "vive" in Starfield, grazie ai fan, ed è gratis

Bethesda continua a rilanciare il suo Starfield, ma spesso e volentieri a migliorare il gioco ci pensano i modder.

Lanciato anche nel catalogo di giochi gratis di Xbox Game Pass (oltre che sugli store come Amazon), il titolo continua comunque a essere giocato da un buon numero di fan.

Se quindi Bethesda ha promesso che col passare dei mesi avremo avuto un'esperienza di gioco migliore in tutto e per tutto, ora c'è una sorpresa per i fan di Star Wars.

Come riportato da DSO Gaming, il modder "radiclown" ha rilasciato una nuova e sorprendente mod per Starfield che porta con sé molti personaggi e alieni dell'universo di Guerre Stellari.

È un must per tutti i fan della galassia creata d George Lucas, quindi assicuratevi di scaricarla gratuitamente da questo indirizzo.

Entrando nei dettagli, questa mod aggiunge diversi alieni completamente animati di Star Wars alle varie fazioni di Starfield.

Inoltre, aggiunge preset di personaggi alieni, nuovi capelli, tatuaggi e tonalità della pelle.

Così, non solo incontrerete durante la vostra avventura un numero realmente sorprendente di PNG di Star Wars, ma potrete anche rendere il vostro personaggio simile ad Ahsoka o a Darth Maul. Insomma, un piccolo sogno per ogni fan che si rispetti.

Si noti che questa mod potrebbe non essere compatibile con la mod Mandalorian o la conversione Galactic Civil War. Oppure potete provarla e vedere se ci sono conflitti tra le due.

Del resto, e non poteva essere diversamente per un gioco Bethesda, al day one Starfield aveva già oltre 600 mod attive create dagli utenti.

Ma non solo: il modder "BasedGodAce" ha appena reso Starfield più difficile e più impegnativo con una nuova mod da scaricare gratuitamente.

Restando in tema, settimane fa un giocatore di Starfield si sarebbe imbattuto in un oggetto che sembra essere simile al T-Virus di Resident Evil.