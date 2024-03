Starfield non molla: ecco cosa migliora con la prossima patch

Se c'è una cosa che ai giochi Bethesda Softworks non manca, quello è il supporto delle patch. Dal suo lancio nella scorsa estate a oggi, anche il recente Starfield ha ricevuto diversi aggiornamenti da parte del team di Bethesda Game Studios, volti a correggere delle problematiche - o a risolvere alcune ingenuità davvero inspiegabili di cui parlammo nella nostra video recensione, con cui il gioco venne lanciato.

Ora, in vista anche del futuro primo DLC, è stato confermato tramite Twitter che a partire dal prossimo 6 marzo sarà diffusa (prima in beta, poi in versione definitiva) una nuova patch correttiva del gioco di ruolo spaziale, che includerà alcune migliorie e dei fix per problemi individuati in questi mesi.

Nello specifico, Bethesda ha anticipato che possiamo aspettarci questi contenuti:

Aggiunte delle espressioni nella modalità foto , che permetteranno di mettersi in posa per scattare immagini varie. Sarà anche possibile divertirsi con delle pose per Vasco, il nostro fedele companion robot;

, che permetteranno di mettersi in posa per scattare immagini varie. Sarà anche possibile divertirsi con delle pose per Vasco, il nostro fedele companion robot; Miglioramenti per lo scanner che, spiega Bethesda, permetterà di continuare a utilizzarlo per monitorare il mondo intorno a noi, anche mentre stiamo raccogliendo risorse o aprendo porte;

che, spiega Bethesda, permetterà di continuare a utilizzarlo per monitorare il mondo intorno a noi, anche mentre stiamo raccogliendo risorse o aprendo porte; Attivazione di una missione secondaria inattiva quando si imposta l'itinerario, in modo che non sia più necessario fare il passaggio extra di attivarla;

inattiva quando si imposta l'itinerario, in modo che non sia più necessario fare il passaggio extra di attivarla; Risolto il bug legato all'NPC David Barron, che per alcuni giocatori spariva nella missione secondaria "Sabotage".

«Speriamo che questo aggiornamento possa continuare a migliorare la vostra esperienza all'interno di Starfield» ha concluso l'account ufficiale di Bethesda Game Studios. «Rimanete sintonizzati per le note complete della patch, che arriveranno la prossima settimana!».

Uscito su PC e Xbox come punta di diamante degli Xbox Game Studios - è il primo progetto davvero ambizioso di Bethesda dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, sebbene Todd Howard abbia sembra ribadito di averlo avuto in lavorazione per decenni - Starfield riprende gli stilemi di The Elder Scrolls e Fallout per provare a trasporli in un'epopea spaziale.

Il risultato è stato in alcuni casi divisivo, perché pur migliorando molti aspetti come la scrittura e le possibilità di scelta, il gioco perde in senso di scoperta e di esplorazione rispetto ai suoi illustri antenati, che erano invece aspetti cardine di Skyrim e compagni.

Starfield è incluso in Xbox Game Pass (e PC Game Pass, ed è giocabile anche in cloud con Game Pass Ultimate). Ora come ora, Phil Spencer ha confermato che non è previsto un suo sbarco anche su PS5.