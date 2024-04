Che fine ha fatto Fallout 4 next-gen su PS5? Bethesda ha brutte notizie

Nelle scorse ore è stato rilasciato ufficialmente l'attesissimo upgrade next-gen di Fallout 4, offerto gratuitamente per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass e disponibile anche su PC.

L'aggiornamento era ovviamente previsto anche su PS5 ma, a differenza di quanto accaduto con altre versioni, i fan che possiedono le versioni PlayStation non sono riusciti ad aggiornare le proprie versioni di gioco, almeno per quanto riguarda le versioni PS Plus.

Un evento che, comprensibilmente, ha frustrato non poco i possessori sulle console PlayStation, anche perché non vi era stata alcuna comunicazione ufficiale su possibili rinvii.

In un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale su X, Bethesda ha fatto chiarezza sulla vicenda, confermando che purtroppo i fan PS5 dovranno pazientare ancora un po':

«Abbiamo notato un po' di confusione riguardante l'aggiornamento gratuito di Fallout 4 next-gen per gli utenti PlayStation Plus Extra. L'aggiornamento next-gen di Fallout 4 sarà disponibile per gli utenti PlayStation Plus Extra attraverso il Catalogo Giochi PlayStation. Apprezziamo la vostra pazienza mentre il team è al lavoro».

Bethesda spiega dunque che l'aggiornamento pare non essere stato ancora rilasciato, probabilmente a causa di un errore imprevisto, ma che non appena sarà disponibile potrà essere scaricato dal Catalogo Giochi, proprio come tutti gli altri titoli disponibili per gli utenti PS Plus Extra e Premium.

Gli sviluppatori confermano anche questo update sarà gratuito soltanto per coloro siano iscritti almeno al piano Extra (trovate una gift card dedicata su Amazon): se avevate riscattato il gioco tramite la PS Plus Collection o siete iscritti a Essential, non dovreste aver diritto a questo bonus gratuito.

Due notizie che sicuramente deluderanno i fan su PS5, anche perché al momento non è stata annunciata alcuna data per il lancio dell'upgrade next-gen.

Continueremo ovviamente a tenere monitorata la situazione e vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ci saranno aggiornamenti.

Nel frattempo, se doveste aver riscontrato crash con Fallout 4 su PS5, potrebbe essere colpa dei DLC scaricabili: seguite la nostra guida per tornare a giocare senza problemi.

Fallout 4 sta sicuramente vivendo il suo miglior momento fin dal lancio, grazie soprattutto al successo della serie TV: era da ben 9 anni che il quarto capitolo non risultava essere così popolare.