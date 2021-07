Star Wars, un nuovo gioco EA sarà presentato nel 2022

Quando mancano pochi giorni ad EA Play Live, Electronic Arts ha svelato che Star Wars non sarà parte degli annunci riservati all’evento.

Gli appassionati di Star Wars Jedi Fallen Order dovranno aspettare un po’ di più per notizie, magari, su un seguito.

La saga di Guerre Stellari si è fatta vedere in ultimo in Star Wars Squadrons lo scorso anno, ma da allora ne sono cambiate di cose.

EA non è più, infatti, la sola casa dei giochi tripla-A ispirati al brand Disney, con altri publisher come Ubisoft che sono entrati in possesso della licenza ufficiale.

We won’t be showing any new Star Wars games at EA Play Live on July 22nd…but all of us look forward to celebrating with you next year when we share our vision for the Galaxy far, far away! — EA Star Wars (@EAStarWars) July 15, 2021

Questo non sembra destinato a fermare gli sforzi di Electronic Arts sulla proprietà intellettuale, ad ogni modo.

Sebbene non siano previsti annunci per EA Play Live, EA ha fatto sapere che scopriremo qualcosa di nuovo già nel 2022.

«Non mostreremo alcun nuovo gioco di Star Wars ad EA Play Live il 22 luglio», si è aperto il messaggio social dell’editore.

«Ma tutti noi non vediamo l’ora di festeggiare con voi l’anno prossimo quando condivideremo la nostra visione per la Galassia lontana lontana».

Non viene fatto alcun riferimento a quale studio potrebbe essere coinvolto in questo progetto, né quale sia questo progetto.

Tuttavia, considerando le tempistiche, è plausibile immaginare in pole position un secondo capitolo della serie nata con Star Wars Jedi Fallen Order.

Si tratterebbe del secondo grande gioco di Guerre Stellari in cantiere dopo quello in produzione presso il team di The Division.

Rumor sono arrivati anche a proposito di un recupero di Star Wars Knights of the Old Republic, e sembrerebbero sempre più credibili.

La popolarità dell’IP è del resto clamorosa oggi come non mai, e a testimoniarlo abbiamo pure un easter egg in Death Stranding.