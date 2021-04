Star Wars KOTOR, il ritorno sarebbe vicino: ecco il nuovo sviluppatore

A febbraio di quest’anno era emersa l’indiscrezione che il team Aspyr Media era stato scelto per lo sviluppo di un nuovo Star Wars: Knights of the Old Republic (noto anche come KOTOR).

Il leak non faceva necessariamente riferimento a KOTOR 3, bensì anche a un remake del capitolo originale.

Ora, a rafforzare l’ipotesi è il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, parlando al MinnMax Show, assieme a un secondo report di Eurogamer,net.

Secondo queste nuove indiscrezioni, Aspyr è davvero al lavoro su un rifacimento del primo e amato capitolo. Dopotutto, non sarebbe poi una sorpresa così inaspettata: il team ha di recente riportato in auge Star Wars: Jedi Knight II, Republic Commando e Episode 1 Racer.

Ma non solo: in passato lo sviluppatore ha convertito KOTOR su iOS, insieme a un altro titolo BioWare, ossia Jade Empire.

All’inizio di quest’anno, Aspyr è stata acquisita da Embracer Group per lavorare con Sabre Interactive, studio a sua volta noto per Halo: Combat Evolved Anniversary e la versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt.

Schreier aveva del resto affermato in precedenza che un KOTOR era in sviluppo al di fuori di Electronic Arts e dello sviluppatore originale BioWare: il nuovo progetto sarà “più di un remake”, secondo Eurogamer.

Pubblicato nel 2003, KOTOR è senza subbio il gioco di ruolo preferito dai fan di BioWare e Star Wars, raccontando una storia di Jedi contro Sith ambientata circa 4000 anni prima dell’ascesa dell’Impero Galattico vista nel primo Star Wars del 1977.

Del resto, persino un regista del calibro di James Gunn si è rivelato essere un grande fan del GDR ambientato in una galassia lontana lontana.

La saga di Guerre Stellari è attesa nuovamente al varco nel prossimo open world prodotto da Lucasfilm Games e sviluppato dal team autore di The Division.