Star Wars: Jedi Fallen Order 2, spunta un nome molto evocativo per il titolo

Star Wars: Jedi Fallen Order 2 è realtà, anche se ancora non sappiamo nulla del ritorno di Cal Kestis, nemmeno il nome definitivo del videogioco.

Jedi Fallen Order, che potete recuperare su Amazon, è stato una bella sorpresa, un ottimo titolo action ambientato nella galassia lontana lontana.

Il suo sequel è stato confermato qualche tempo fa, insieme a tanti altri progetti videoludici ambientati nei mondi di Star Wars.

Uno degli ultimi annunciati è un titolo curato, tra gli altri, da Amy Hennig, una delle autrici della saga di Uncharted.

Per quanto riguarda Jedi Fallen Order 2, pare proprio che sia emerso il nome ufficiale dell’atteso sequel, dal solito ben informato Jeff Grubb.

Nel suo solito podcast (trascritto da VGC), il giornalista ha svelato di essere a conoscenza del nome del sequel del titolo di Respawn Entertainment. Il quale è anche abbastanza evocativo.

Sarà infatti Star Wars Jedi: Survivor. O almeno “survivor” sarà all’interno del nome del sequel in sviluppo.

Non ci sono stati approfondimenti sulla questione però. Non sappiamo il perché di questa scelta, né come Grubb abbia appreso questa informazione.

Il giornalista di Venture Beat è di solito molto più che affidabile, pertanto ci aspettiamo che la verità su Jedi Fallen Order 2 possa essere molto vicina a questa.

Di recente, sempre Grubb ha parlato anche della data di uscita del gioco che, sfortunamente, non è affatto vicina.

Sarà interessante capire come “Survivor” potrà interfacciarsi con il resto dell’universo condiviso. Jedi Fallen Order 2 potrebbe, infatti, legarsi in maniera molto forte ad un attesissimo show televisivo in arrivo su Disney+.

Di recente è emerso un caso molto increscioso riguardo Respawn Entertainment. Poco tempo fa vi abbiamo raccontato, infatti, di episodi di razzismo all’interno del team di sviluppo.