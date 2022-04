Star Wars Jedi Fallen Order 2 sarà solo next-gen, ma c’è una brutta notizia

Star Wars Jedi Fallen Order 2 è realtà, o meglio sappiamo che esiste, e torniamo a parlarne per quanto riguarda l’uscita e le sue caratteristiche.

Il titolo è stato molto apprezzato per il suo gameplay, che potete scoprire voi stessi tramite Amazon, che strizza l’occhio ai soulslike.

Il seguito di Jedi Fallen Order era stato annunciato all’inizio dell’anno, insieme ad altri titoli dedicati al franchise, anche se ancora non abbiamo visto nulla.

Un sequel che, a poco tempo dall’uscita del precedente, era già stato “scoperto” in un modo singolare relativamente allo skill tree del personaggio.

Dicevamo, appunto, che Star Wars Jedi Fallen Order 2 ancora è avvolto nel mistero, ma oggi il solito Jeff Grubb ha sganciato qualche informazione.

L’insider, solitamente ben informato ed affidabile, ha parlato in particolare dell’uscita del gioco, e delle piattaforme su cui verrà pubblicato.

Tramite VGC scopriamo che Jedi Fallen Order 2 sarà un titolo completamente next-gen, con un taglio netto rispetto al suo predecessore.

La motivazione, dichiara Grubb, è che il progetto è ben lontano dall’essere completo, e la data di uscita non è affatti vicina:

«Una delle ragioni per cui sono in grado di fare ciò [uscire su next-gen] è che non uscirà prima del 2023. Questo gioco non uscirà sicuramente fino al 2023.»