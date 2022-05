Jedi Fallen Order 2 potrebbe avere un collegamento con una serie Disney+

L’universo di Star Wars è stato sempre collegato tra una serie di medium diversi, e pare proprio che Jedi Fallen Order 2 si unirà a questa schiera di produzioni insieme ad una serie su Disney+.

Il primo Jedi Fallen Order, che potete recuperare su Amazon, è stato una bella sorpresa, un ottimo titolo action ambientato nella galassia lontana lontana.

Jedi Fallen Order 2 è stato confermato qualche tempo fa, insieme ad una serie di altre produzioni videoludiche in arrivo nel futuro prossimo.

Tra queste c’è anche il nuovo titolo dall’autrice di Uncharted, anch’esso svelato poco tempo fa, e che si unirà alla già folta pletora di videogiochi ispirati a Star Wars.

Il franchise di Star Wars si è sviluppato tantissimo anche su Disney+ negli ultimi tempi, e il collegamento potrebbe arrivare proprio da una delle prossime serie in uscita.

Ci riferiamo a Obi-Wan Kenobi, la serie sull’omonimo maestro Jedi che viene interpretato nuovamente da Ewan McGregor.

Ed è proprio l’attore a dare il gancio per questa speculazione, come riporta VGC, durante una recente intervista per promuovere lo show sulla piattaforma di streaming.

Ospite del Jimmy Kimmel Show, Ewan McGregor ha parlato della regista Deborah Chow, elogiando la sua grande conoscenza del franchise di Star Wars. E di quanto, soprattutto, avere un cineasta esperto della saga sia importante:

«Tutte le storie devono… combaciare […] Non puoi avere dei fatti in un videogioco che non combaciano con il film.»

Ora, sebbene non ci sia chiaramente una conferma di un crossover o riferimento di qualche tipo, va anche detto che Jedi Fallen Order 2 si svolgerà nello stesso periodo temporale di Obi-Wan Kenobi.

Per questo motivo, stando alle dichiarazioni di McGregor, è probabile che gli universi narrativi dei due prodotti saranno combacianti e, magari, verranno citati in qualche modo nei rispettivi mondi.

Ci aspettavamo di vedere Jedi Fallen Order 2 in occasione del recente Star Wars Day, ma siamo ancora rimasti alle ultime dichiarazioni riguardo la data di uscita.

Dove, in compenso, abbiamo assistito al lancio di ben 12 edizioni limitate di Xbox Series S a tema con LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.