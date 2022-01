Star Wars Jedi Fallen Order 2 è realtà? Spunta una possibile data di uscita

Star Wars Jedi Fallen Order è stata una bella sorpresa per i fan della saga di George Lucas, perché si è dimostrato un action adventure molto valido.

Un titolo che ha saputo rievocare l’epica e le scene d’azione tipiche della saga, in una struttura che ricorda quelle di un soulslike dei più amati.

Era già da un po’ che si parlava di un eventuale sequel del titolo di Respawn Entertainment, con addirittura un’idea di una data di uscita.

Jedi Fallen Order è tra i primi giochi gratis del 2022 di Twitch Prime Gaming, che vi consigliamo di riscattare al più presto.

Electronic Arts ha dalla sua la possibilità di bissare il successo del primo Jedi Fallen Order, con un sequel che farà sicuramente la gioia dei fan.

Star Wars Jedi Fallen Order uscì nel 2019 su PlayStation 4 ed Xbox One, con protagonista Cal Kestis, un padawan Jedi che si ritrova ad affrontare i soldati dell’Impero ed i più temibili Sith.

Non ci sono ovviamente informazioni di alcun tipo al riguardo, se non le voci di corridoio diffuse dagli insider che ne sanno una più del Diavolo.

Tra questi c’è l’affidabile Tom Henderson che, come riporta PlayStation Lifestyle, ha voluto dire la sua per quanto riguarda l’uscita di un eventuale Star Wars Jedi Fallen Order 2.

Things are set in motion to reveal the next Star Wars Jedi: Fallen Order game by Respawn Entertainment.

Following today's announcement that LEGO Star Wars will release April 5th, a May 4th reveal now seems incredibly likely.

Expected to release Q4 2022. pic.twitter.com/N9wRveqB3X

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022