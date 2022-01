Star Wars Jedi Fallen Order 2, annuncio in arrivo? Ecco quando uscirà

Dopo il successo ottenuto dall’adattamento della saga ideato da Respawn Entertainment, l’annuncio di Star Wars Jedi Fallen Order 2 è diventato particolarmente atteso dai fan della celebre saga, pur non essendo ancora arrivato alcun comunicato ufficiale.

La notizia di un sequel di Star Wars Jedi Fallen Order era infatti nell’aria da diverso tempo, anche se da diversi mesi non se ne era saputo più nulla: adesso le cose potrebbero essere cambiate, dato che secondo il noto giornalista Jeff Grubb l’annuncio sarebbe pronto ad arrivare.

Grubb sostiene infatti che EA voglia annunciare la prossima avventura di Cal Kestis prima che possa svolgersi l’E3 2022, la fiera di Los Angeles che però potrebbe addirittura saltare l’appuntamento, dopo aver già cancellato la manifestazione in presenza.

Del resto, un segreto presente nel gioco aveva già anticipato il possibile sequel: ci sono infatti ancora tante abilità che il Padawan deve ancora apprendere.

Il giornalista Jeff Grubb ha svelato la nuova indiscrezione nell’ultimo stream di Giant Bomb (via VG247), sostenendo che l’intento di Electronic Arts sia quello di generare «hype» intorno al titolo prima del possibile avvio dell’E3 2022.

Questo significa che l’annuncio, in attesa di scoprire se effettivamente la fiera di Los Angeles si svolgerà, potrebbe arrivare già prima di giugno 2022, consentendo così al sequel di Jedi Fallen Order di avere la giusta attenzione.

Potete ascoltare voi stessi le dichiarazioni integrali nel video che vi proporremo di seguito, intorno al minuto 1.36:

La finestra non sarebbe stata scelta per caso: sembra infatti che il lancio di Star Wars Jedi Fallen Order 2 sia previsto entro la fine del 2022, giusto in tempo per le prossime vacanze invernali.

Ricordiamo infatti che Electronic Arts dispone dei diritti esclusivi su Star Wars fino al 2023: questo avrebbe spinto il publisher a voler lanciare il suo prossimo titolo il prima possibile, così da riuscire a sfruttare l’accordo senza dover temere la concorrenza.

Naturalmente al momento si tratta comunque di indiscrezioni non confermate ufficialmente: vi invitiamo dunque a prendere la notizia con le dovute precauzioni, in attesa di ulteriori novità dai diretti interessati.

A tal proposito, vi ricordiamo che se non avete ancora giocato Star Wars Jedi Fallen Order potete ottenerlo con i giochi gratis di Amazon Prime Gaming.

Nel frattempo, anche altre case di sviluppo stanno lavorando ai loro adattamenti della celebre saga: uno di questi è Star Wars Eclipse dei Quantic Dream, il cui sviluppo sarebbe però in alto mare. Ed è proprio per questa ragione che la sua data di lancio sarebbe estremamente lontana.