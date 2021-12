Star Wars Eclipse è già in guai seri, lo sviluppo è fermo per motivi gravi

Uno degli annunci più interessanti di questa ultima parte dell’anno è stato Star Wars Eclipse, titolo di Quantic Dream ambientato nella nota saga di fantascienza.

Gli autori di Detroit Become Human si cimenteranno con una licenza molto importante, uno dei brand più forti del mondo della cultura pop.

Un titolo che promette di essere qualcosa di epico, visto il lavoro pregresso di Quantic Dream e le possibilità narrative su una saga del genere.

Per ora sappiamo solo che sarà una storia ambientata nell’era dell’Alta Repubblica, oltre allo spettacolare trailer pubblicato durante i The Game Awards 2021.

Ma neanche il tempo di annunciarlo che Star Wars Eclipse pare essere già nei guai. E di quelli molto gravi, stando alle dichiarazioni provenienti dai meandri di Quantic Dream.

Come riporta PlayStation Lifestyle, lo sviluppo del videogioco di Star Wars sembra essere praticamente fermo, e il motivo risiede negli scandali emersi dallo studio.

Le difficoltà emerse sembrerebbero relative all’assunzione di nuovo personale, le quali sono ferme per via delle accuse di molestie sessuali all’interno di Quantic Dream.

Spiegato in maniera semplice: nessuno sembra voglia lavorare all’interno dell’azienda.

Oltre a questo, QD sembra in difficoltà nello sviluppare il comparto multiplayer di Star Wars Eclipse, che rimane più ostico del previsto per via dell’engine di gioco che non è progettato per gestire un grande numero di giocatori ed NPC.

Una difficoltà ulteriore considerando che, stando agli ultimi report, il titolo sarebbe in sviluppo da ben 18 mesi ma non ha ancora una versione giocabile.

Sicuramente non una bella situazione, che è ben lontana dal rappresentare una sentenza di morte, ma somiglia più a ciò che sta succedendo ad Ubisoft in questo periodo.

Star Wars Eclipse era già ben lontano di suo come data di uscita, e questa nuova problematica non aiuterà sicuramente ad accelerare i tempi.

Le ambizioni, almeno, sono sicuramente importanti, perché Star Wars Eclipse si dovrebbe ispirare addirittura a The Last of Us.