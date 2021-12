Star Wars Eclipse se la prende molto comoda: ecco quando uscirebbe

Le ultime indiscrezioni arrivate dallo sviluppo di Star Wars Eclipse hanno restituito uno scenario decisamente preoccupante per l’ambizioso titolo tratto dal popolare universo ideato da George Lucas.

Il nuovo progetto ideato dagli autori di Detroit Become Human sembrerebbe infatti essere stato sommerso da notevoli problemi, che potrebbero metterne la produzione in serio pericolo.

Lo studio Quantic Dream è stato infatti travolto da accuse di molestie sessuali che stanno fermando le assunzioni, dato che nessuno vorrebbe attualmente lavorare all’interno dell’azienda.

Il noto insider e giornalista Tom Henderson aveva già segnalato che con molta probabilità Star Wars Eclipse sarebbe uscito soltanto tra molti anni, ma alla luce delle nuove indiscrezioni le cose sarebbero perfino peggiorate.

Come riportato da DualShockers, Henderson ha infatti pubblicato un nuovo video sulla vicenda, evidenziando come Quantic Dream starebbe affrontando notevoli difficoltà per mettere a punto l’engine di Star Wars Eclipse.

Il problema principale, come già emerso dalle precedenti indiscrezioni, è che gli autori di Detroit Become Human non avrebbero l’esperienza e le risorse necessarie per riuscire a lavorare a un titolo prevalentemente multiplayer.

Tom Henderson afferma di aver ricevuto queste informazioni da uno sviluppatore anonimo di Quantic Dream, che sostiene come l’azienda potrebbe essere in futuro assorbita interamente da Tencent proprio per trovare le risorse necessarie per il completamento del gioco oltre che per costruire, con molta probabilità, un nuovo engine su cui ripartire da zero.

Tenendo dunque conto di tutti i problemi attualmente in corso per lo sviluppo, il giornalista afferma che con molta probabilità ci vorrebbero almeno 5 anni per il completamento, a differenza dei 3-4 precedentemente anticipati: significa che con molta probabilità potremmo vederlo soltanto nel 2026 o nel 2027.

Naturalmente, vi ricordiamo che per il momento si tratta solo di indiscrezioni non confermate ufficialmente e da prendere con le dovute precauzioni: vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine non appena riceveremo ulteriori novità sulla vicenda.

In attesa di scoprire ulteriori novità su Star Wars Eclipse, possiamo sempre continuare a rivederci lo spettacolare trailer cinematografico rilasciato durante The Game Awards 2021.